L’OM panique pour la sécurité de ses joueurs et sort les gros moyens !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM s’est incliné 3-0 contre le FC Nantes et dit un peu plus au revoir à la troisième place qualificative pour la Ligue des champions. Le club phocéen a montré un visage inquiétant contre les Canaris et il y a des craintes pour la sécurité des joueurs. Le dispositif de sécurité a été renforcé à l’aéroport de Marignane pour éviter tout problème.

Après avoir été éliminé de la Ligue des champions puis de la Coupe de France, l’OM avait décidé de miser tout ce qui lui restait sur la Ligue 1. Les Marseillais rêvent de la troisième place directement qualificative pour la Ligue des champions, mais à mesure que les journées passent, cela ne semble plus vraiment possible. Ce samedi, les hommes d’Habib Beye voulaient s’emparer des trois points contre le FC Nantes, mais ils sont tombés de haut. Les coéquipiers de Mason Greenwood se sont finalement inclinés 3-0 et ils ont montré une nouvelle fois un visage très inquiétant.

Sécurité renforcée pour les joueurs de l’OM Depuis quelques semaines, la grogne commence à se faire ressentir chez les supporters de l’OM, mais cette nouvelle défaite contre le FC Nantes à la Beaujoire pourrait être la goutte de trop. D’après les informations du compte X, La Minute OM, le club phocéen a décidé de prendre les choses en main en renforçant le dispositif de sécurité à l’aéroport de Marignane afin d’éviter tout potentiel débordement avec les supporters. De nombreuses voitures de police ont été déployées et les joueurs d’Habib Beye disposeront de vans dédiés pour leur retour chez eux.