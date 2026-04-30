Paul Seixas sur le Tour de France 2026 : Alberto Contador «adorerait» voir ça !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas a montré qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar. Forcément, désormais, tout le monde veut le voir participer au prochain Tour de France. Le coureur de la formation Décathlon CMA CGM doit encore trancher sur ce sujet, mais en attendant, chacun a son mot à dire sur le cas Seixas. Alberto Contador a ainsi pris position sur la présence du Français à la Grande Boucle.

A 19 ans, Paul Seixas fait déjà partie des meilleurs coureurs du peloton. Vainqueur de La Flèche Wallonne et deuxième de Liège-Bastogne-Liège derrière Tadej Pogacar, le Français a fait forte impression. Se pose désormais la question de sa participation ou non au prochain Tour de France. Sera-t-il au départ de Barcelone le 4 juillet prochain ? D’ici quelques jours, Seixas tranchera définitivement à ce sujet.

« Je pense qu'il est capable de participer » Participera ? Ne participera pas au Tour de France ? On ne sait pas encore ce que va décider Paul Seixas. Pour Eurosport, Alberto Contador s’est prononcé sur le sujet. La légende du cyclisme espagnol a alors dit de Seixas : « Je pense qu'il est capable de participer. Il sera sous pression, certes, mais la plus grande pression sera celle qu'il s'imposera lui-même. C'est le coureur lui-même qui est le plus exigeant. Je suis sûr qu'il a hâte de faire ses débuts sur le Tour. Un coureur aussi talentueux et en si bonne forme, à quoi va-t-il rêver ? À gagner la plus grande course du monde. En vue de ses débuts, il serait peut-être plus avantageux de commencer par la Vuelta et d'avoir un peu moins de stress. D'un autre côté, il faut tenir compte du fait qu'il est français, et en France, on cherche depuis des années un coureur capable de gagner le Tour… et qui les enthousiasme ».