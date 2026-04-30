Paul Seixas sur le Tour de France 2026 : Alberto Contador «adorerait» voir ça !  

A Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas a montré qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar. Forcément, désormais, tout le monde veut le voir participer au prochain Tour de France. Le coureur de la formation Décathlon CMA CGM doit encore trancher sur ce sujet, mais en attendant, chacun a son mot à dire sur le cas Seixas. Alberto Contador a ainsi pris position sur la présence du Français à la Grande Boucle.
A 19 ans, Paul Seixas fait déjà partie des meilleurs coureurs du peloton. Vainqueur de La Flèche Wallonne et deuxième de Liège-Bastogne-Liège derrière Tadej Pogacar, le Français a fait forte impression. Se pose désormais la question de sa participation ou non au prochain Tour de France. Sera-t-il au départ de Barcelone le 4 juillet prochain ? D’ici quelques jours, Seixas tranchera définitivement à ce sujet.
« Je pense qu'il est capable de participer »
Participera ? Ne participera pas au Tour de France ? On ne sait pas encore ce que va décider Paul Seixas. Pour Eurosport, Alberto Contador s’est prononcé sur le sujet. La légende du cyclisme espagnol a alors dit de Seixas : « Je pense qu'il est capable de participer. Il sera sous pression, certes, mais la plus grande pression sera celle qu'il s'imposera lui-même. C'est le coureur lui-même qui est le plus exigeant. Je suis sûr qu'il a hâte de faire ses débuts sur le Tour. Un coureur aussi talentueux et en si bonne forme, à quoi va-t-il rêver ? À gagner la plus grande course du monde. En vue de ses débuts, il serait peut-être plus avantageux de commencer par la Vuelta et d'avoir un peu moins de stress. D'un autre côté, il faut tenir compte du fait qu'il est français, et en France, on cherche depuis des années un coureur capable de gagner le Tour… et qui les enthousiasme ».
« Personnellement, en tant que spectateur, j'adorerais le voir sur le Tour »
Alberto Contador a ensuite ajouté concernant Paul Seixas, qu’il verrait bien d’abord se présenter au Tour d’Espagne : « Personnellement, en tant que spectateur, j'adorerais le voir sur le Tour. Mais je comprendrais parfaitement si lui et l'équipe optaient pour la Vuelta. C'est une situation particulière avec des intérêts divergents. S'il participe au Tour, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il gagne ; tout au plus, on peut espérer un podium. Sur les courses de trois semaines, il reste une énigme, malgré ses excellents résultats jusqu'à présent. Il faut voir comment il récupère dans trois semaines. Physiquement, il n'a pas encore atteint sa pleine maturité ; c'est un junior, il n'a que 19 ans ».