Hugo Lloris de retour équipe de France : Christophe Dugarry hallucine, «imagine le truc !»

Ces dernières heures, une folle rumeur a circulé concernant la possibilité d'un retour d'Hugo Lloris en équipe de France afin de disputer la prochaine Coupe du monde. Une idée qui surprend Christophe Dugarry qui ne comprend pas pourquoi le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus reviendrait de cette façon.
C'est une folle rumeur qui a circulé ces dernières heures. Selon les informations de L'EQUIPE, Hugo Lloris serait prêt à faire son grand retour en équipe de France à l'occasion de la prochaine Coupe du monde. Le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus serait disposé à évoluer dans un rôle de troisième gardien derrière Mike Maignan et Brice Samba. Mais Christophe Dugarry n'en voit pas l'intérêt.
Dugarry n'est pas chaud pour le retour de Lloris
« Il y a besoin d’un grand frère dans cette équipe ou pas ? Parce que je ne comprends pas l’idée. Même pour Hugo Lloris, c’est quoi ton plaisir ? C’est toujours plaisant de faire une Coupe du Monde, mais en troisième gardien… T’es le recordman des sélections, t’as écrit l’histoire de l’équipe de France, revenir là comme troisième gardien, où tu n’as aucune chance de jouer… Je n’ai pas l’impression que le groupe vive mal, je n’ai pas l’impression qu’il y a besoin d’avoir un grand frère. Je ne comprends pas l’idée. J’ai lu l’information dans L’Equipe, ce n’est pas Hugo Lloris qui le dit, c’est l’entourage de Hugo Lloris qui répond qu’éventuellement, si on lui soumettait l’idée, il ne serait pas contre. Imagine le truc ! », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'évoquer le cas Esteban Lepaul.
«Je ne comprends pas l’idée»
« Il n’a pas de vécu… Ça ne marche pas comme ça. Si ça ne se respecte pas ? Si, si, ça se respecte… vas-y avec Lepaul, vas-y… Il a zéro référence ! Il ne joue pas la Ligue des Champions. Une fois que tu as dit qu’il était meilleur buteur de Ligue 1, et ça se respecte ok. Mais ce n’est pas manquer de respect de ne pas prendre un gamin qui n’a aucune sélection, à la Coupe du Monde, avec une armada d’attaquants talentueux qui ont un vécu, qui ont un passé, qui ont tout ça. Tu peux avoir l’un et pas forcément l’autre. Ce n’est pas parce que tu respectes le meilleur buteur de Ligue 1 que t’es obligé de le prendre. Ça doit être décorréler, ce n’est pas la même chose », ajoute Christophe Dugarry.