Hugo Lloris de retour équipe de France : Christophe Dugarry hallucine, «imagine le truc !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, une folle rumeur a circulé concernant la possibilité d'un retour d'Hugo Lloris en équipe de France afin de disputer la prochaine Coupe du monde. Une idée qui surprend Christophe Dugarry qui ne comprend pas pourquoi le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus reviendrait de cette façon.

C'est une folle rumeur qui a circulé ces dernières heures. Selon les informations de L'EQUIPE, Hugo Lloris serait prêt à faire son grand retour en équipe de France à l'occasion de la prochaine Coupe du monde. Le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus serait disposé à évoluer dans un rôle de troisième gardien derrière Mike Maignan et Brice Samba. Mais Christophe Dugarry n'en voit pas l'intérêt.

Dugarry n'est pas chaud pour le retour de Lloris « Il y a besoin d’un grand frère dans cette équipe ou pas ? Parce que je ne comprends pas l’idée. Même pour Hugo Lloris, c’est quoi ton plaisir ? C’est toujours plaisant de faire une Coupe du Monde, mais en troisième gardien… T’es le recordman des sélections, t’as écrit l’histoire de l’équipe de France, revenir là comme troisième gardien, où tu n’as aucune chance de jouer… Je n’ai pas l’impression que le groupe vive mal, je n’ai pas l’impression qu’il y a besoin d’avoir un grand frère. Je ne comprends pas l’idée. J’ai lu l’information dans L’Equipe, ce n’est pas Hugo Lloris qui le dit, c’est l’entourage de Hugo Lloris qui répond qu’éventuellement, si on lui soumettait l’idée, il ne serait pas contre. Imagine le truc ! », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'évoquer le cas Esteban Lepaul.