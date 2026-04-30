«Olise s'est baladé» : Nuno Mendes a passé une sale soirée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'était probablement le duel le plus attendu de la soirée entre le PSG et le Bayern Munich. Nuno Mendes avait la lourde tâche de se mesurer à Michael Olise. Et bien que le club de la capitale ait remporté le match, le latéral portugais a passé une très mauvaise soirée comme le souligne Daniel Riolo.

Contre le Bayern Munich mardi soir, Nuno Mendes est tombé sur un os en la personne de Michael Olise, auteur d'un très grand match. Par conséquent, Daniel Riolo estime que l'international portugais a passé une sale soirée au Parc des Princes.

Nuno Mendes a souffert contre Michael Olise « Pour moi, c’était le match que j’attendais. Il a été très bon, on en parle depuis le début de la saison maintenant, mais en référence top niveau Ligue des Champions, il avait fait des bons matchs, il a été excellent contre le Real, mais là il joue le tenant du titre, une équipe qui fait peur à tout le monde en Europe. Nuno Mendes avait mis tout le monde dans sa poche jusque là et là Olise, 80% du temps, il s’est baladé. C’est le match référence top niveau qui dit ce mec là titulaire en Bleus, titulaire au Bayern », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC.