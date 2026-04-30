OM - Succession d'Habib Beye : Annonce surprise à Marseille, «il faut prendre Bruno Genesio»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir d'Habib Beye ne semble plus s'écrire à l'OM, le club phocéen s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Pour le moment, aucun nom ne circule concrètement, mais pour Pascal Olmeta, Bruno Genesio a le profil parfait pour endosser le poste.

Arrivé sur le banc de l'OM après son licenciement du Stade Rennais afin de remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye risque de ne pas rester à Marseille. Et pour cause, non seulement le club phocéen a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France, mais surtout, la place qualificative pour la Ligue des champions s'éloigne. Par conséquent, Pascal Olmeta aimerait voir Bruno Genesio le remplacer.

Beye sur le départ « Il faut prendre un entraîneur français, comme Bruno Genesio. Il connaît plusieurs clubs et ça a toujours bien fonctionné. Il sait gérer un groupe à 100%, avec tous les à-côtés. Parce que Marseille, c’est particulier… Cette saison, on a recruté un coach qui venait de se faire virer ailleurs, alors qu’on pouvait simplement continuer avec Pancho (Abardonado), qui est proche des joueurs. Quand on parle de l’OM, on parle de plus de 60 000 personnes au stade tous les matchs, dont certaines viennent de très loin, voire de l’étranger. On a le plus beau stade d’Europe et le plus beau public », confie-t-il dans les colonnes de La Provence avant d'évoquer plus globalement l'avenir de l'OM.