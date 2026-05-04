Cyclisme : Seixas peut-il battre Pogacar cette année ? Le verdict de Bernard Hinault

Alexandre Higounet

L'équipe Décathlon-CMA CGM a officialisé aujourd'hui lundi la participation de Paul Seixas pour le prochain Tour de France. Alors que le jeune prodige tricolore se rapproche mois après mois du niveau de Tadej Pogacar, comme il l'a encore démontré il y a une semaine à l'occasion de Liège Bastogne Liège, est-ce envisageable qu'il soit en mesure de battre le champion slovène en juillet prochain ? Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour, a livré son verdict.

Comme on pouvait s'y attendre, l'équipe Décathlon-CMA CGM a officialisé aujourd'hui lundi la participation de Paul Seixas au prochain Tour de France. Le jeune prodige tricolore sera donc le leader de la formation iséroise. Sur le site officiel de l'équipe, Seixas a déclaré : « Je suis vraiment très heureux d’annoncer que je vais participer au prochain Tour de France. C’est mon rêve d’enfant, quelque chose que j’ai souvent imaginé et c’est désormais tout proche. Je n’ai que 19 ans mais, comme je l’ai déjà dit, l’âge n’est ni un frein ni une excuse. Cette décision, prise en concertation avec la Direction de l’équipe, a été mûrement réfléchie et s’est construite collectivement ces derniers jours. Mes résultats depuis le début de saison m’ont donné beaucoup de confiance ; je me sens prêt et j’aurai des objectifs ambitieux. Ce n’est pas mon état d’esprit ni ma conception du cyclisme de m’aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classement possible ».

« Ce qui me plaît chez Seixas ? Son insouciance ! Mais pour gagner le Tour... » Si bien sûr, aucun objectif ferme n'a été fixé au jeune Français en terme de classement général, le fait est qu'il s'alignera pour viser le plus haut possible, et notamment un podium. Compte tenu des progrès constants et impressionnants réalisés par Seixas depuis un an, qui lui permettent de se rapprocher de plus en plus du niveau de Tadej Pogacar, comme on a eu une nouvelle démonstration il y a une semaine sur Liège Bastogne Liège, peut-on imaginer qu'il soit en mesure de lutter à armes égales avec le Slovène pour le maillot jaune en juillet, voire qu'il le batte ?