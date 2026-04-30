Cyclisme - Mercato : Vers un changement d'équipe pour Vingegaard ?

Alors que Jonas Vingegaard, après un début de saison tonitruant, va bientôt s'attaquer à la conquête du Giro avant d'enchaîner ensuite avec son objectif Tour de France, son compatriote, ancien coureur et ancien manager d'équipe, Bjarn Riis, a confié aux médias danois que le double vainqueur du Tour allait selon lui devoir changer d'équipe pour réellement lutter avec UAE Team Emirates.
Alors qu'il a réalisé un début de saison tonitruant ponctué par deux victoires sur Paris-Nice et le Tour de Catalogne, venant confirmer ses nouvelles dispositions mentales, Jonas Vingegaard va bientôt s'attaquer à la conquête du Tour d'Italie, qu'il court pour la première fois, avant d'enchaîner ensuite avec son duel face à Pogacar pour le maillot jaune.
« Actuellement, son équipe Visma-Lease A Bike n'est pas assez forte »
A l'occasion d'un entretien avec BT, Bjarn Riis, l'ancien coureur et manager d'équipe, compatriote de Vingegaard, a estimé que ce dernier allait devoir changer d'équipe à l'avenir s'il voulait réellement rivaliser avec la formation UAE Team Emirates. Riis a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Si Jonas a l'ambition de gagner le Tour, l'équipe UAE devrait retenir son attention. C'est le niveau requis. Je déteste le dire, mais actuellement, son équipe Visma-Lease A Bike n'est pas assez forte ».
« Si Visma disposait des mêmes moyens financiers qu'Ineos est en train de développer... »
Et pour concurrencer UAE, Bjarn Riis ne fait pas mystère que l'équipe Ineos, qui a encore boosté son budget pour l'avenir avec l'arrivée programmée d'un nouveau gros sponsor l'an prochain, constitue la meilleure option : « Ineos, ce serait l'équipe de rêve pour Jonas. C'est la meilleure équipe qu'il puisse intégrer s'il veut rivaliser avec Tadej Pogačar. Je suis convaincu qu'ils pourraient bien s'associer. Visma ne sera pas ravi de l'entendre, mais c'est indéniable. Cette nouvelle équipe a les coureurs, les ressources et l'expérience nécessaires. Si Visma disposait des mêmes moyens financiers qu'Ineos est en train de développer, elle aurait pu concurrencer Pogačar. Mais ces dernières années, elle a surtout laissé partir des équipiers clés, essentiels pour Jonas ».