Cyclisme - Mercato : Vers un changement d'équipe pour Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Alors que Jonas Vingegaard, après un début de saison tonitruant, va bientôt s'attaquer à la conquête du Giro avant d'enchaîner ensuite avec son objectif Tour de France, son compatriote, ancien coureur et ancien manager d'équipe, Bjarn Riis, a confié aux médias danois que le double vainqueur du Tour allait selon lui devoir changer d'équipe pour réellement lutter avec UAE Team Emirates.

Alors qu'il a réalisé un début de saison tonitruant ponctué par deux victoires sur Paris-Nice et le Tour de Catalogne, venant confirmer ses nouvelles dispositions mentales, Jonas Vingegaard va bientôt s'attaquer à la conquête du Tour d'Italie, qu'il court pour la première fois, avant d'enchaîner ensuite avec son duel face à Pogacar pour le maillot jaune.

« Actuellement, son équipe Visma-Lease A Bike n'est pas assez forte » A l'occasion d'un entretien avec BT, Bjarn Riis, l'ancien coureur et manager d'équipe, compatriote de Vingegaard, a estimé que ce dernier allait devoir changer d'équipe à l'avenir s'il voulait réellement rivaliser avec la formation UAE Team Emirates. Riis a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Si Jonas a l'ambition de gagner le Tour, l'équipe UAE devrait retenir son attention. C'est le niveau requis. Je déteste le dire, mais actuellement, son équipe Visma-Lease A Bike n'est pas assez forte ».