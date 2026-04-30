«Je ne payais pas le loyer» : Un ancien partenaire de Cristiano Ronaldo raconte sa vie avec la star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aujourd’hui, Cristiano Ronaldo est mondialement connu. Pendant plus de 20 ans de carrière, il a signé quelques contrats fortement lucratifs avec ses clubs et des sponsors lui permettant de disposer d’un train de vie aisé. A Manchester United, la jeune star était déjà bien payée et plus que ses colocataires et coéquipiers. Anderson a fait des révélations sur son temps chez Ronaldo.

Cristiano Ronaldo fait partie du cercle des athlètes disposant d’une renommée mondiale. Le quintuple Ballon d’or de 41 ans qui est devenu une légende du Real Madrid pendant ses neuf saisons passées à la Casa Blanca s’est révélé à l’âge de 18 ans à Manchester United. A Old Trafford et sous les ordres de Sir Alex Ferguson, Cristiano est devenu CR7 avec sa première Ligue des champions et son premier Ballon d’or.

«Une semaine par mois, je devais payer les courses» Dans le nord de l’Angleterre, Cristiano Ronaldo s’est un temps trouvé en colocation avec deux coéquipiers : Nani et Anderson. Une colocation qui n’en avait que le nom puisque la star portugaise prenait l’intégralité du loyer à sa charge comme affirmé par Anderson pendant son interview avec Rio Ferdinand pour le programme Rio Meets. « Je ne payais pas de loyer. Il fallait toujours donner un coup de main au supermarché. Je disais : “Allez.” Il fallait aider le gars. Une semaine par mois, je devais payer les courses ».