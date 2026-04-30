L’enflammade pour le PSG… à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le niveau affiché par les joueurs de Luis Enrique impressionne à travers le monde, y compris à Marseille. Après l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich remportée par le PSG (5-4), certains fans de l’OM assument être séduits par le collectif parisien.

Les spectateurs du Parc des Princes ont assisté à l’un des meilleurs matches de l’histoire récente de la Ligue des champions avec cette demi-finale aller entre le PSG et le Bayern Munich (5-4). Les deux équipes ont tenu leur rang et se retrouveront mercredi prochain (le 6 mai) en Bavière. La plupart des observateurs du foot ont été conquis, y compris à Marseille.

« En tant qu’amoureux de foot, ce PSG-là et son projet, c’est tout ce qui fait rêver » Résignés, certains supporters de l’OM reconnaissent être impressionnés par le niveau du PSG. « Je suis indifférent mais je me suis régalé : j’ai vu un grand match de football », confie notamment l’un des fidèles du virage nord, interrogé par Le Parisien. Un autre fan marseillais, qui « s’est mis à apprécier ce nouveau PSG au fil des ans », assume : « Le collectif est très fort, l’ensemble huilé et la cohésion impressionnante. Il n’y a pas grand-chose à redire : tout le club tire dans la même direction. Ce n’est plus la même galaxie que l’OM. » Des propos qui rejoignent ceux de ce supporter phocéen : « En tant qu’amoureux de foot, ce PSG-là et son projet, c’est tout ce qui fait rêver : un coach (Luis Enrique), principal visage de l’entité à s’exprimer, qui met le collectif avant tout, une identité de jeu propre, des jeunes formés au club à qui on donne une chance, et un capitaine (Marquinhos) présent depuis treize ans ».