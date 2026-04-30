PSG : Neymar prend une balle perdue après le récital contre le Bayern

Les joueurs du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich ont assuré le spectacle lors de la demi-finale aller de Ligue des champions avec neuf buts (5-4). Une rencontre qui a servi d’exemple à un célèbre consultant brésilien pour prouver que Neymar n’avait pas sa place avec la Seleção pour le prochain Mondial.
Avec neuf buts, la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses. Les hommes de Luis Enrique ont pris un léger avantage sur le mastodonte bavarois (5-4) avant la manche retour en Allemagne la semaine prochaine. Au moment de livrer son analyse du match, Walter Casagrande en a pour sa part profité pour envoyer un gros tacle contre Neymar, qui espère toujours être du voyage en Amérique du Nord cet été pour la Coupe du monde.
Quand Casagrande imagine Neymar au milieu des joueurs du PSG et du Bayern Munich
« Prenez Neymar, celui qui a joué contre San Lorenzo (match d’hier en coupe Sudamericana, ndlr), et imaginez-le au milieu du terrain du PSG et du Bayern Munich. Comment le verriez-vous sur le terrain ? Prenez ce qu’il a fait, prenez son intensité et mettez-le au PSG et au Bayern Munich. Il tournerait en rond comme un cafard, regardant dans tous les sens. Il ne toucherait pas le ballon. Impossible de regarder ça et de dire que Neymar est capable de jouer la Coupe du monde », a lâché le consultant sur la chaîne brésilienne UOL.
« Le nombre d’erreurs est écrasant par rapport au nombre de réussites »
« Il pourrait même être appelé par Ancelotti. Je n'en doute pas. Et s'il l'est, très bien. C'est le choix de l'entraîneur. Personne ne va insister. En tout cas, pas moi. Et c'est à l'entraîneur de voir ce qu'il va faire avec lui. Mais il ne le mérite pas », poursuit Walter Casagrande, sans pitié au moment de revenir sur la dernière prestation de l’ancienne star du PSG contre San Lorenzo : « Les chiffres parlent d’eux-mêmes, non ? Un tir qui n’a pas atteint le but. Cinq centres, dont un réussi. Cinq dribbles, dont un réussi. Donc, il a perdu quatre fois le ballon, a raté quatre centres. Et 27 autres pertes de balle. Il a remporté deux duels sur huit, donc il en a perdu six. Regardez les chiffres. Les chiffres montrent quelle a été sa performance dans le match. On peut toujours discuter d’une bonne passe, d’un dribble réussi ou d’une bonne vision du jeu. Tu as 90 minutes, plus les arrêts de jeu. Si tu divises ça par 90 minutes, tu verras que le nombre d’erreurs est écrasant par rapport au nombre de réussites. »