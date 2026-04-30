PSG : Neymar prend une balle perdue après le récital contre le Bayern

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les joueurs du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich ont assuré le spectacle lors de la demi-finale aller de Ligue des champions avec neuf buts (5-4). Une rencontre qui a servi d’exemple à un célèbre consultant brésilien pour prouver que Neymar n’avait pas sa place avec la Seleção pour le prochain Mondial.

Avec neuf buts, la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses. Les hommes de Luis Enrique ont pris un léger avantage sur le mastodonte bavarois (5-4) avant la manche retour en Allemagne la semaine prochaine. Au moment de livrer son analyse du match, Walter Casagrande en a pour sa part profité pour envoyer un gros tacle contre Neymar, qui espère toujours être du voyage en Amérique du Nord cet été pour la Coupe du monde.

Quand Casagrande imagine Neymar au milieu des joueurs du PSG et du Bayern Munich « Prenez Neymar, celui qui a joué contre San Lorenzo (match d’hier en coupe Sudamericana, ndlr), et imaginez-le au milieu du terrain du PSG et du Bayern Munich. Comment le verriez-vous sur le terrain ? Prenez ce qu’il a fait, prenez son intensité et mettez-le au PSG et au Bayern Munich. Il tournerait en rond comme un cafard, regardant dans tous les sens. Il ne toucherait pas le ballon. Impossible de regarder ça et de dire que Neymar est capable de jouer la Coupe du monde », a lâché le consultant sur la chaîne brésilienne UOL.