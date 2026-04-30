Lucas Chevalier blessé et indisponible pour la Coupe du monde ? Le nom de son remplaçant déjà donné sur La Chaine L’Equipe

Ce mercredi soir, outre la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG a également annoncé celle… de Lucas Chevalier. Le gardien va être absent pendant plusieurs semaines et forcément, ça pose la question de sa disponibilité ou non pour la prochaine Coupe du monde. Sera-t-il appelé par Didier Deschamps ? Si Chevalier venait à ne pas être apte, le nom de son successeur chez les Bleus a déjà été communiqué.
Le point médical du PSG était très attendu ce mercredi soir pour en savoir plus sur l’état d’Achraf Hakimi. « Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines », a-t-on pu lire sur le Marocain, qui sera forfait pour le match retour face au Bayern Munich. Mais voilà qu’un deuxième joueur du PSG est cité dans ce point médical : Lucas Chevalier. « Victime d’une lésion de la cuisse droite ce matin à l’entraînement, Lucas Chevalier restera en soins ces prochaines semaines », est-il expliqué à propos du gardien parisien.
Chevalier apte pour la Coupe du monde ?
Lucas Chevalier blessé et indisponible pour plusieurs semaines, sa saison pourrait donc être terminé. On ne devrait pas le revoir avec le PSG. Quid maintenant de la Coupe du monde avec l’équipe de France ? Alors que son rôle de numéro 3 était déjà incertain, ce couac pourrait rebattre les cartes. La question est ainsi de savoir si Chevalier sera apte ou non à figurer dans la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilée le 14 mai prochain par le sélectionneur des Bleus.
Areola pour le remplacer ?
En cas d’absence de Lucas Chevalier, cela libérerait donc une place en tant que gardien numéro 3 de l’équipe de France à la Coupe du monde. Alors qu’on a pu parler d’un retour d’Hugo Lloris qui pourrait sortir de sa retraite internationale, c’est un autre gardien qui pourrait remplacer le joueur du PSG. Réagissant à la blessure de Chevalier, Giovanni Castaldi a confié sur le plateau de L’Equipe de Greg : « C’est une saison totalement ratée. C’est la pire saison de sa carrière. Il ne s’imaginait pas ça Lucas Chevalier. Indépendamment du dossier Hugo Lloris qui demandera à surveiller, en l’état, s’il y a absence de Lucas Chevalier, c’est Alphonse Areola qui récupérerait le poste de 3ème gardien en équipe de France ».