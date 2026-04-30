Lucas Chevalier blessé et indisponible pour la Coupe du monde ? Le nom de son remplaçant déjà donné sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, outre la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG a également annoncé celle… de Lucas Chevalier. Le gardien va être absent pendant plusieurs semaines et forcément, ça pose la question de sa disponibilité ou non pour la prochaine Coupe du monde. Sera-t-il appelé par Didier Deschamps ? Si Chevalier venait à ne pas être apte, le nom de son successeur chez les Bleus a déjà été communiqué.

Le point médical du PSG était très attendu ce mercredi soir pour en savoir plus sur l’état d’Achraf Hakimi. « Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines », a-t-on pu lire sur le Marocain, qui sera forfait pour le match retour face au Bayern Munich. Mais voilà qu’un deuxième joueur du PSG est cité dans ce point médical : Lucas Chevalier. « Victime d’une lésion de la cuisse droite ce matin à l’entraînement, Lucas Chevalier restera en soins ces prochaines semaines », est-il expliqué à propos du gardien parisien.

Chevalier apte pour la Coupe du monde ? Lucas Chevalier blessé et indisponible pour plusieurs semaines, sa saison pourrait donc être terminé. On ne devrait pas le revoir avec le PSG. Quid maintenant de la Coupe du monde avec l’équipe de France ? Alors que son rôle de numéro 3 était déjà incertain, ce couac pourrait rebattre les cartes. La question est ainsi de savoir si Chevalier sera apte ou non à figurer dans la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilée le 14 mai prochain par le sélectionneur des Bleus.