Un vieux dossier ressort avec Ronaldinho : Johan Micoud se fait afficher sur les réseaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ballon d’or en 2005, Ronaldinho marchait sur l’eau à cette époque là. Il n’y a qu’à s’attarder sur ses performances individuelles avec le FC Barcelone et ses inspirations techniques en Ligue des champions. Face au Werder Brême, Johan Micoud en avait fait les frais. Et cette vielle archive a fait réagir son collègue de la chaîne L’Équipe : Ludovic Obraniak.

Entre 2003 et 2008, Ronaldinho a fait les beaux jours du FC Barcelone. Avec un peu plus de 200 matchs disputés, le Ballon d’or 2005 a donné le tournis a bien des défenseurs adverses. Et pour l’exemple qui suit, ce fut au sens propre du terme. Le virtuose brésilien considéré par certains observateurs par le meilleur dribbleur de tous les temps était par moments pris d’inspirations spéciales comme l’atteste cette soirée de Ligue des champions contre le Werder Brême.

Plus de 20 ans plus tard, l’UEFA ressort « The Ronadinho spin » Ce jour-là, le numéro 10 du FC Barcelone décidait de se faufiler entre Frank Fahrenhorst et Johan Micoud en faisant la toupie (3-1 pour le FC Barcelone en novembre 2005). Le tout, étant initialement à l’arrêt. Un geste fou que le compte X de l’UEFA Champions League a ressorti 20 ans plus tard avec la légende suivante : « The Ronaldinho Spin ». Un dribble assez dingue et difficile à réaliser qui n’a pas manqué de faire réagir Ludovic Obraniak.