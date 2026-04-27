PSG - «Il venait avec des prostituées» : Pierre Ménès balance sur les soirées de Ronaldinho en boîte de nuit !

Pierrick Levallet

Passé par le PSG entre 2001 et 2003, Ronaldinho a ébloui le Parc des Princes de toute sa classe. Le Brésilien avait toutefois la réputation d’être un gros fêtard qui a particulièrement profité des boîtes de nuit de Paris. Pierre Ménès s’est d’ailleurs lâché sur les folles soirées auxquelles le Ballon d’Or 2005 s’adonnait dans la capitale.

Entre 2001 et 2003, Ronaldinho a régalé le Parc des Princes. Le Brésilien évoluait sous les couleurs du PSG et a fait parler tout son talent sur le terrain. Mais le Ballon d’Or 2005 avait aussi une réputation de gros fêtard. Alors forcément, le champion du monde 2002 a profité des nombreuses boîtes de nuit de la capitale. Pierre Ménès a d’ailleurs révélé certaines choses sur les folles soirées de l’ancien milieu offensif à Paris.

«C’était un peu open-bar» « J’ai pas mal connu Ronnie surtout dans des soirées parce qu’à l’époque, j’avais une vie privée assez mouvementée et floue. J’allais très régulièrement passer des soirées à la boîte de nuit Le Milliardaire qui était tenue par l’un de mes meilleurs amis. Et durant ces nombreuses soirées, plusieurs fois j’ai vu Ronnie arriver. Il venait avec des prostituées, on va appeler un chat un chat. C’était un peu open-bar derrière. Rien de ce que montrait Ronaldinho dans ce genre de moments pouvait laisser paraître que c’était un sportif professionnel. Mais il était comme ça, et il avait peut-être besoin de ça aussi pour tenir la pression » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.