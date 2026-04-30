Dembélé, Olise… Mbappé en danger en équipe de France ? Un journaliste répond cash avant la Coupe du monde

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Se dirigeant tout droit vers une nouvelle saison blanche avec le Real Madrid, Kylian Mbappé voit plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France comme Michael Olise (Bayern Munich) et Ousmane Dembélé (PSG) réaliser de grandes prestations en club. Pour Fabrice Hawkins, Didier Deschamps doit mettre plus en avant ses deux autres stars au détriment du capitaine français.

Mardi soir, deux stars de l’équipe de France ont brillé en Ligue des Champions. Opposés en demi-finale de la C1, Ousmane Dembélé et Michael Olise ont offert un véritable récital. Les joueurs du PSG et du Bayern Munich ont impressionné alors que dans le même temps, Kylian Mbappé vit une période délicate du côté du Real Madrid. Cela doit-il impacter la gestion de Didier Deschamps avec ces trois stars chez les Bleus ? Pour Fabrice Hawkins, cela ne fait absolument aucun doute.

« Tu ne peux pas vivre dans l’ombre de Mbappé sur le terrain » « Mbappé doit-il encore être le leader d’attaque quand on voit les prestations de Dembélé et Olise ? Non, la gestion doit être différente. Je n’ai pas attendu la saison d’Olise pour dire ça. Je l’ai dit quand j’ai vu la saison dernière de Dembélé. Dembélé est Ballon d’Or donc automatiquement, quand tu es Ballon d’Or de cette façon, tu ne peux pas vivre dans l’ombre de Mbappé sur le terrain », a ainsi confié le journaliste au micro de RMC ce jeudi soir.