Mathieu van der Poel annonce du lourd pour Paul Seixas : «La France a enfin un coureur pour gagner le Tour»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme, Paul Seixas choque le monde du cyclisme notamment grâce à sa bataille acharnée face à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Mathieu van der Poel n'a d'ailleurs pas manqué une miette de ce duel et s'enflamme pour le coureur français qu'il imagine en mesure de remporter la Grande Boucle.

Vainqueur du Tour de Catalogne puis de la Flèche wallonne, Paul Seixas a surtout impressionné tout le monde du cyclisme lors de sa bagarre monumentale face à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Bien que le Slovène ait finalement remporter l'épreuve, le Français a été le seul à pouvoir le suivre et cela faisait très longtemps qu'un coureur n'avait pas tenu tête à Pogacar de cette façon. De quoi impressionner Mathieu van der Poel qui a suivi ce duel en prenant beaucoup de plaisir, au point d'imaginer déjà Paul Seixas en futur vainqueur du Tour de France.

Mathieu van der Poel s'enflamme pour Paul Seixas « C’est incroyable. Ce que nous avons vu à Liège cette semaine, à seulement 19 ans, était spectaculaire. Pour la France, après tant d’années, il semble qu’elle a enfin un coureur capable de remporter à nouveau le Tour », confie-t-il dans une interview accordée à AS avant d'évoquer justement la difficulté de battre Tadej Pogacar : « C’est un adversaire redoutable. Dans le monde du cyclisme, tout le monde sait que, dans la plupart des courses, battre Pogacar signifie être tout près de la victoire. Je vais persévérer, je continue de progresser et je suis convaincu de pouvoir le battre à nouveau ».