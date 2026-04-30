PSG : Cette célébration a agacé les joueurs du Bayern !

Ce mardi soir, le PSG a battu le Bayern en demi-finale aller de la Ligue des Champions. D'après la presse allemande, les joueurs bavarois ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à 5-4 lorsqu'ils étaient menés 5-2 grâce aux Parisiens. En effet, les hommes de Vincent Kompany auraient été agacés par la célébration des Français après leur dernier but.
Opposé au Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG a reçu son adversaire au Parc des Princes ce mardi soir. Et la bande à Marquinhos a remporté le match aller à Paris (5-4), et ce, au terme d'un match de folie. Mené 1-0, le PSG a égalisé (1-1) avant de prendre l'avantage (2-1) et de voir le Bayern revenir au score (2-2). Par la suite, les protégés de Luis Enrique sont repasser devant (3-2), et ont creusé l'écart (4-2). Et à la 58ème minute de jeu, Ousmane Dembélé a inscrit le cinquième but de son équipe (5-2). Toutefois, le Bayern a trouvé les ressources nécessaires pour revenir à un but avant le coup de sifflet final.
PSG : Les joueurs du Bayern piqués et agacés après le doublé de Dembélé ?
D'après les indiscrétions de Bild, les joueurs du Bayern ont été piqués et agacés lorsque leurs homologues du PSG et Luis Enrique ont célébré leur dernier but. Malheureusement pour les Parisiens, cela aurait galvanisé le groupe de Vincent Kompany, qui était d'autant plus motivé à lancer l'opération remontada. Et avant le coup d'envoi du match retour, le Bayern n'a plus qu'un but de retard sur le PSG.
«Les joueurs du PSG se sont félicités comme s’ils avaient déjà décroché le titre»
Interrogés après le coup de sifflet final du match aller, Max Eberl et Manuel Neuer se sont prononcés sur le dernier but du PSG. « Après le 5-2, les joueurs du PSG se sont félicités comme s’ils avaient déjà décroché le titre et partaient pour Budapest. Revenir au score dans une telle ambiance, c’est quelque chose de spécial pour moi. C’est ce qui définit le caractère de cette équipe. Et nous en aurons besoin au match retour, c’est certain. Nous rentrons à la maison, menés d’un but, et nous savons ce qu’il nous reste à faire. L’Allianz Arena est une forteresse ! », a lancé le directeur sportif du Bayern en zone mixte. « Après ce cinquième but encaissé, je suis allé voir quelques joueurs. Je croyais que nous pouvions encore obtenir quelque chose, ou au moins améliorer le résultat. Je leur ai dit qu’il fallait jouer notre jeu, qu’il fallait y croire. Ce ne sont que quelques mots, mais c’est aussi une question de langage corporel : montrer qu’on ne va pas s’effondrer ni abandonner maintenant », a ajouté le gardien bavarois.