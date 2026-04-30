PSG : Cette célébration a agacé les joueurs du Bayern !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a battu le Bayern en demi-finale aller de la Ligue des Champions. D'après la presse allemande, les joueurs bavarois ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à 5-4 lorsqu'ils étaient menés 5-2 grâce aux Parisiens. En effet, les hommes de Vincent Kompany auraient été agacés par la célébration des Français après leur dernier but.

Opposé au Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG a reçu son adversaire au Parc des Princes ce mardi soir. Et la bande à Marquinhos a remporté le match aller à Paris (5-4), et ce, au terme d'un match de folie. Mené 1-0, le PSG a égalisé (1-1) avant de prendre l'avantage (2-1) et de voir le Bayern revenir au score (2-2). Par la suite, les protégés de Luis Enrique sont repasser devant (3-2), et ont creusé l'écart (4-2). Et à la 58ème minute de jeu, Ousmane Dembélé a inscrit le cinquième but de son équipe (5-2). Toutefois, le Bayern a trouvé les ressources nécessaires pour revenir à un but avant le coup de sifflet final.

PSG : Les joueurs du Bayern piqués et agacés après le doublé de Dembélé ? D'après les indiscrétions de Bild, les joueurs du Bayern ont été piqués et agacés lorsque leurs homologues du PSG et Luis Enrique ont célébré leur dernier but. Malheureusement pour les Parisiens, cela aurait galvanisé le groupe de Vincent Kompany, qui était d'autant plus motivé à lancer l'opération remontada. Et avant le coup d'envoi du match retour, le Bayern n'a plus qu'un but de retard sur le PSG.