«Il y a toujours des tensions à Marseille», ce joueur de l'OM balance sur la vie dans le vestiaire !

Depuis plusieurs semaines, l'OM de Frank McCourt est à la peine en termes de résultats. Et selon certaines rumeurs, il existerait des tensions au sein du vestiaire d'Habib Beye. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Timothy Weah a avoué que ça chauffait en permanence au sein du groupe marseillais.
La saison 2025-2026 de l'OM a été particulièrement mouvementée. Et cela a commencé dès la première journée. En effet, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont battus dans un vestiaire du Roazhon Park après la défaite face au Stade Rennais (1-0, 15 aout). Choquée par la violence de ses deux joueurs, la direction de l'OM a décidé de les vendre immédiatement.
«Il faut assumer ça quand tu viens ici»
Sans Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'OM de Frank McCourt a enchainé les performances en dents de scie cette saison. Pour tenter de relancer son équipe, le club phocéen a remplacé Roberto De Zerbi par Habib Beye au mois de février. Toutefois, les résultats ne se sont pas du tout améliorés. Et aujourd'hui, le climat serait très tendu à l'OM selon certaines rumeurs.
«Tout ce qui se passe en dehors du Vélodrome doit y rester»
Interrogé en conférence de presse ce jeudi après-midi, Timothy Weah est passé aux aveux sur l'ambiance qui règne dans le vestiaire de l'OM. « S'il y a des tensions dans le groupe ? Il y a toujours des tensions à Marseille. Quand on gagne, c'est mieux, mais il y a toujours des tensions ici. Et il faut assumer ça quand tu viens ici. C'est ça le foot, on joue pour ça. Tout ce qui se passe en dehors du Vélodrome doit y rester, beaucoup de choses sortent dans les médias et ce n'est pas bien. Il faut continuer tous ensemble », a confié le numéro 22 d'Habib Beye, avant le déplacement à la Beaujoire de Nantes de ce samedi après-midi.