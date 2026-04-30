«Il y a toujours des tensions à Marseille», ce joueur de l'OM balance sur la vie dans le vestiaire !

Amadou Diawara

Depuis plusieurs semaines, l'OM de Frank McCourt est à la peine en termes de résultats. Et selon certaines rumeurs, il existerait des tensions au sein du vestiaire d'Habib Beye. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Timothy Weah a avoué que ça chauffait en permanence au sein du groupe marseillais.

La saison 2025-2026 de l'OM a été particulièrement mouvementée. Et cela a commencé dès la première journée. En effet, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont battus dans un vestiaire du Roazhon Park après la défaite face au Stade Rennais (1-0, 15 aout). Choquée par la violence de ses deux joueurs, la direction de l'OM a décidé de les vendre immédiatement.

«Il faut assumer ça quand tu viens ici» Sans Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'OM de Frank McCourt a enchainé les performances en dents de scie cette saison. Pour tenter de relancer son équipe, le club phocéen a remplacé Roberto De Zerbi par Habib Beye au mois de février. Toutefois, les résultats ne se sont pas du tout améliorés. Et aujourd'hui, le climat serait très tendu à l'OM selon certaines rumeurs.