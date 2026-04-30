PSG-Bayern Munich : Habib Beye prend position sur le gros débat du moment

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, la demi-finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich a été un véritable feu d’artifice. Alors que certains ont jugé cette rencontre comme l’une des plus grandes des dernières années, d’autres n’ont pas forcément apprécié ce spectacle. Quid de l’avis d’Habib Beye ? L’entraîneur de l’OM a réagi à ce PSG-Bayern Munich.

Les avis divergent quand il s’agit d’analyser la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Pendant que plusieurs annoncent que ce match a été l’un des plus grands des dernières années, d’autres ont eu une analyste complètement inverse, expliquant que la rencontre était décevante du fait de la faiblesse des défenses alors que ça s’est fini avec 9 buts au total. Que penser donc de ce PSG-Bayern Munich ?

« Ce foot inspire tout le monde » La question a justement été posée à Habib Beye ce jeudi en conférence de presse. Quelle est alors l’avis de l’entraîneur de l’OM sur le match entre le PSG et le Bayern Munich ? « Ce foot inspire tout le monde (sourire). Tous les gens qui ont vu ce spectacle... Il n'y a pas de mots. Le foot, ce n'est pas que ça, c'est aussi ce qu'on a vu hier. Quand on parle d'équilibre, on se rend compte que les schémas explosent. Le foot est arbitré par la qualité individuelle de certains joueurs. Le talent sera toujours de ce qu'on peut maîtriser dans le foot », a dit le technicien sénégalais.