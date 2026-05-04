Cyclisme - Tour de France : Seixas s'y prépare depuis plusieurs mois...

Alexandre Higounet

Aujourd'hui lundi, Paul Seixas a comme prévu officialisé sa participation au prochain Tour de France. Si rien n'avait définitivement été acté et officialisé, le fait est que le jeune leader tricolore a pu se préparer à cette éventualité depuis plusieurs mois, depuis la présentation de l'équipe Décathlon CMA CGM en janvier dernier. Explication.

C'est aujourd'hui lundi que Paul Seixas a officialisé comme on pouvait s'y attendre sa participation au prochain Tour de France, où il sera le leader de l'équipe Décathlon CMA-CGM. Le coureur français a ainsi déclaré sur le site de l'équipe iséroise : « Je suis vraiment très heureux d’annoncer que je vais participer au prochain Tour de France. C’est mon rêve d’enfant, quelque chose que j’ai souvent imaginé et c’est désormais tout proche. Je n’ai que 19 ans mais, comme je l’ai déjà dit, l’âge n’est ni un frein ni une excuse. Cette décision, prise en concertation avec la Direction de l’équipe, a été mûrement réfléchie et s’est construite collectivement ces derniers jours. Mes résultats depuis le début de saison m’ont donné beaucoup de confiance ; je me sens prêt et j’aurai des objectifs ambitieux. Ce n’est pas mon état d’esprit ni ma conception du cyclisme de m’aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classement possible ».

Dès le mois de janvier, il était évident que le plan était de faire le Tour de France Si l'annonce de sa participation du Tour de France intervient à ce stade de la saison, si l'on veut bien croire que rien n'avait été définitivement acté en interne, le fait est qu'il était évident dès janvier que Paul Seixas était programmé pour disputer le Tour de France, comme l'avait d'ailleurs analysé le10sport.com à l'époque. En effet, dès la conférence de presse de présentation de Décathlon-CMA CGM, il a été annoncé que Felix Gall, l'autre leader pour les classement généraux, serait sur le Giro et la Vuelta. Comme il apparaissait impossible qu'une formation aussi ambitieuse que Décathlon CMA CGM n'aligne pas un vrai leader au Tour de France, il devenait évident que Paul Seixas était programmé pour le faire.