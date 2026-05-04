Comment faire briller Mbappé avec Dembélé et Olise en équipe de France : La solution tactique donnée à Didier Deschamps ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Jérôme Rothen estime que Michael Olise et Ousmane Dembélé devraient être les meneurs de l’attaque de l’équipe de France au détriment de Kylian Mbappé, Pierre Ménès quant à lui a plutôt réfléchi à comment associer les trois joueurs à leur meilleur poste. En ce sens, le journaliste a donné une solution à Didier Deschamps.

Le débat a été lancé par Jérôme Rothen dans son émission la semaine dernière. L’ancien joueur du PSG estime que Kylian Mbappé n’est plus le leader d’attaque de l’équipe de France et que Didier Deschamps doit adapter son système afin de mettre Ousmane Dembélé et Michael Olise dans les meilleures conditions, eux qui ont brillé lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le club de la capitale et le Bayern Munich.

« Ce pauvre Jérôme Rothen qui ne sait plus qui faire pour dénigrer Mbappé » « Je vais pas décevoir ceux qui pensent que je suis l’avocat numéro un de Mbappé, je trouve ce débat scandaleux et déplacé. Alors évidemment le débat a surtout été lancé par le hater number one de Mbappé en France, c’est Jérôme Rothen. Ce pauvre Jérôme Rothen qui ne sait plus qui faire pour dénigrer Mbappé », a répondu Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant de donner ce qui serait, selon lui, la meilleure solution afin d’associer les trois joueurs en équipe de France.