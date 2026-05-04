Crise à l'OM : Florian Thauvin désigne un problème mental chez les joueurs

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans le Canal Football Club dimanche soir, Florian Thauvin a analysé la crise à l’OM, qui s’est lourdement incliné sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi. Alors qu’il considère que l’effectif marseillais est pourtant de grande qualité, l’attaquant du RC Lens estime que les joueurs sont épuisés mentalement et ne trouvent pas les ressources pour redresser la barre.

Au lendemain de la défaite de l’OM à Nantes (3-0), Florian Thauvin était présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche, où il a tenté de donner son analyse sur les difficultés des Olympiens ces dernières semaines, lui qui les avait battus lors du match aller avec le RC Lens (2-1) cette saison, avant de s’incliner au retour au Vélodrome (3-1).

« Quand nous on y était, du moins moi, on n’avait pas des effectifs de cette qualité » « Je trouve que c’est dommage, puisque les deux fois où on a affronté l’OM cette année, j’ai vraiment trouvé une équipe et un effectif de grande grande qualité. Je pense que Steve (Mandanda) peut le dire, quand nous on y était, du moins moi, on n’avait pas des effectifs de cette qualité, donc c’est dommage que ça se passe comme ça », a regretté Florian Thauvin, qui avait son ancien coéquipier Steve Mandanda à ses côtés en plateau, avant d’expliquer que, selon lui, le problème des joueurs de l’OM est avant tout mental.