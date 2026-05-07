Cyclisme - Tour de France : Il livre son conseil à Paul Seixas...

Alexandre Higounet

Alors que le sujet de la participation de Paul Seixas au prochain Tour de France continue de faire débat, quand bien même le prodige français a officialisé en début de semaine qu'il serait bien au départ, l'ancien coureur allemand Jens Voigt, 17 Grandes Boucles au compteur, approuve son choix. Et livre au passage un conseil au jeune leader de Décathlon-CMA CGM...

Quand bien même Paul Seixas a annoncé officiellement en début de semaine qu'il serait au départ du Tour de France cet été, avec l'objectif de faire le meilleur classement général possible, sans se limiter a priori, le débat continue de faire rage pour savoir si c'est une bonne chose d'y aller si tôt, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans.

« Il a remporté l'Itzulia Pays Basque avec brio et a terminé deuxième de Liège juste derrière Pogacar, il est donc logique de l'y envoyer » A l'occasion d'une intervention sur Eurosport, Jens Voigt, l'ancien coureur aux 17 Tours de France, a approuvé le choix de Paul Seixas, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Il a remporté l'Itzulia Pays Basque avec brio et a terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège, juste derrière Pogacar. Il est donc logique de l'y envoyer. Il est tellement fort et il ne fait aucun doute que Paul a le potentiel pour monter sur le podium du Tour. Il est jeune et en pleine forme ».