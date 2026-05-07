Cyclisme - Tour de France : Il livre son conseil à Paul Seixas...

Alors que le sujet de la participation de Paul Seixas au prochain Tour de France continue de faire débat, quand bien même le prodige français a officialisé en début de semaine qu'il serait bien au départ, l'ancien coureur allemand Jens Voigt, 17 Grandes Boucles au compteur, approuve son choix. Et livre au passage un conseil au jeune leader de Décathlon-CMA CGM...
Quand bien même Paul Seixas a annoncé officiellement en début de semaine qu'il serait au départ du Tour de France cet été, avec l'objectif de faire le meilleur classement général possible, sans se limiter a priori, le débat continue de faire rage pour savoir si c'est une bonne chose d'y aller si tôt, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans.
« Il a remporté l'Itzulia Pays Basque avec brio et a terminé deuxième de Liège juste derrière Pogacar, il est donc logique de l'y envoyer »
A l'occasion d'une intervention sur Eurosport, Jens Voigt, l'ancien coureur aux 17 Tours de France, a approuvé le choix de Paul Seixas, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Il a remporté l'Itzulia Pays Basque avec brio et a terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège, juste derrière Pogacar. Il est donc logique de l'y envoyer. Il est tellement fort et il ne fait aucun doute que Paul a le potentiel pour monter sur le podium du Tour. Il est jeune et en pleine forme ».
Voigt lâche un conseil à Seixas
Au passage, Jens Voigt adresse un conseil au jeune coureur tricolore : « Paul devrait se focaliser sur ce que font Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Comment roulent-ils, quand attaquent-ils, comment façonnent-ils la course et comment utilisent-ils leurs coéquipiers ? Seixas devrait s'en inspirer pour faire de même, voire mieux ». S'il le voit potentiellement monter sur le podium, Voigt estime en revanche qu'il sera un peu trop tôt pour que Seixas puisse battre Pogacar ou Vingegaard sur trois semaines : « Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à rivaliser à son meilleur niveau avec Pogacar et Vingegaard en juillet. Mais dans deux ans, il sera à leur niveau ».