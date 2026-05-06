Cyclisme : « Seixas ? Il m'a donné un coup de pied pour l'avenir », l'aveu de Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors qu'il a lancé sa préparation pour le prochain Tour de France, passant notamment la semaine dernière par le Tour de Romandie, qu'il a remporté sereinement, Tadej Pogacar a évoqué la rivalité qui est en train de s'installer face à Paul Seixas au sommet du cyclisme mondial. Et lancé un aveu sur l'effet qu'a sur lui cette nouvelle concurrence.

Quelques jours après sa victoire sur Liège Bastogne Liège au terme d'un duel épique avec Paul Seixas, Tadej Pogacar a lancé sa préparation pour le Tour de France en passant par le Tour de Romandie, qu'il a remporté tout en commençant à se réacclimater à la haute montagne. A l'occasion d'une interview accordé à RSI, le champion slovène s'est confié sur le moment fort qu'a constitué son combat avec Seixas sur les pentes de la côte de la Redoute pendant Liège Bastogne Liège.

« A Liège, Paul m'a poussé encore plus loin » Pogacar a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « C'était une sensation incroyable de rouler face à Paul. J'avais peur de me dire "bon, il est dans ma roue, j'abandonne", ou quelque chose comme ça, mais il m'a poussé encore plus loin ». Dans la foulée, le double champion du monde n'a pas hésité à lâcher un aveu au sujet de cette nouvelle rivalité : « Je pense que Paul Seixas est un bon gars, très mature pour son âge, et il court avec passion, sans langue de bois. Il m'a donné un coup de pied pour l'avenir ».