Cyclisme : « Seixas ? Il m'a donné un coup de pied pour l'avenir », l'aveu de Pogacar !

Alors qu'il a lancé sa préparation pour le prochain Tour de France, passant notamment la semaine dernière par le Tour de Romandie, qu'il a remporté sereinement, Tadej Pogacar a évoqué la rivalité qui est en train de s'installer face à Paul Seixas au sommet du cyclisme mondial. Et lancé un aveu sur l'effet qu'a sur lui cette nouvelle concurrence.
Quelques jours après sa victoire sur Liège Bastogne Liège au terme d'un duel épique avec Paul Seixas, Tadej Pogacar a lancé sa préparation pour le Tour de France en passant par le Tour de Romandie, qu'il a remporté tout en commençant à se réacclimater à la haute montagne. A l'occasion d'une interview accordé à RSI, le champion slovène s'est confié sur le moment fort qu'a constitué son combat avec Seixas sur les pentes de la côte de la Redoute pendant Liège Bastogne Liège.
« A Liège, Paul m'a poussé encore plus loin »
Pogacar a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « C'était une sensation incroyable de rouler face à Paul. J'avais peur de me dire "bon, il est dans ma roue, j'abandonne", ou quelque chose comme ça, mais il m'a poussé encore plus loin ». Dans la foulée, le double champion du monde n'a pas hésité à lâcher un aveu au sujet de cette nouvelle rivalité : « Je pense que Paul Seixas est un bon gars, très mature pour son âge, et il court avec passion, sans langue de bois. Il m'a donné un coup de pied pour l'avenir ».
« Je pense que Paul Seixas est un bon gars, il court avec passion, sans langue de bois »
Pogacar n'est donc pas prêt de s'endormir sur ses lauriers. Pas plus que son équipe UAE Team Emirates, pour laquelle le Slovène a tenu des mots très forts également : « Je me sens toujours un peu mal pour mes coéquipiers, car il n'y a alors qu'un seul coureur sur le podium. Mais le travail qu'ils accomplissent, par exemple à Liège, est bien plus intense et durable que le mien ». Et derrière ces mots, pas difficile de deviner que Pogacar anticipe qu'il aura plus que jamais besoin de sa formation dans ses futurs combats avec le prodige français.