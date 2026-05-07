Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard et Pogacar ne se réveillent pas la nuit en pensant à la participation de Seixas »

Alexandre Higounet

En début de semaine, Paul Seixas a officialisé sa participation au prochain Tour de France, comme on pouvait s'y attendre. Compte tenu des états de service impressionnants du prodige français depuis le début de saison, qui progresse à une vitesse supersonique de surcroit, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard le considèrent-ils comme un concurrent réel au maillot jaune ? L'ancien coureur danois Rolf Sorensen a livré une réponse cash...

En début de semaine, Paul Seixas a comme prévu officialisé sa participation au Tour de France, qui était probablement programmée depuis le début de saison, comme le10sport.com l'a analysé il y a de longs mois, mais qui a dû être définitivement validée suite aux confirmations apportées par le jeune prodige sur les premiers mois de compétition.

« Je ne me dis pas que je viens pour découvrir » A l'occasion de la conférence de presse organisée autour de sa participation, Seixas a confirmé qu'il n'irait pas au Tour de France juste pour voir, mais qu'il y allait pour combattre : « Je ne me dis pas que je viens pour découvrir. J'espère briller. Dans tous les cas, on va tout mettre en oeuvre pour ça. J'ai les capacités de faire de belles choses. Je vise le meilleur classement général possible. Dès le début, on va jouer pour le général. Après, ce sera se tester et on verra en fonction de ce qu'il se passe ».