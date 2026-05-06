Tour de France - Tadej Pogacar : Paul Seixas ne va pas se laisser faire et lui envoie déjà un message

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar va tenter cet été de rentrer dans le cercle fermé de ceux qui ont réussi à ramener 5 fois le maillot jaune à Paris. Le Slovène y arrivera-t-il ? Paul Seixas peut-il faire de l’ombre à l’ogre du cyclisme mondial ? A 19 ans, le Français a montré qu’il pouvait résister à Pogacar et voilà que lors de la Grande Boucle cet été, Seixas ne se ménagera pas.

Paul Seixas a fini par trancher et le 4 juillet prochain, le coureur de la Décathlon CMA CGM sera à Barcelone au grande départ du Tour de France. A 19 ans, il va participer pour la première fois à la Grande Boucle. Avec quels objectifs ? N’ayant pas d’expérience sur des courses de 3 semaines, Seixas vient toutefois pour jouer le classement général. Au point de faire de l’ombre à Tadej Pogacar, grand favori du Tour de France et en quête d’un 5ème sacre ?

« Je vais me battre pour être le meilleur possible et essayer de le titiller » Invité du Super Moscato Show ce mercredi, Paul Seixas a annoncé la couleur pour ses ambitions sur le Tour de France. Annonçant par la même occasion la couleur sur son duel avec Tadej Pogacar, il a annoncé : « Je vise quoi sur le Tour ? J’espère donner le meilleur de moi même. Je dirais que sur la première semaine, je serais sur quelque chose que je connais, même si ça sera forcément différent autour. Et puis après, les deux dernières semaines seront une inconnue pour moi. Il y aura une part de découverte. J’espère bien figurer. (…) Je joue le général ? Oui bien sûr, j’y vais pour le général, c’est ce que j’ai annoncé. Je ne souhaite pas perdre du temps la première semaine pour jouer les étapes, mais vraiment jouer le général. C’est là que je vais prendre beaucoup d’expérience. Sur la première semaine, je vais pouvoir bien assurer. On va se battre, on aura une équipe solide. (…) Je me sens capable de battre Pogacar ? Aujourd’hui, les faits parlent pour lui. Il a gagné quasiment toutes les courses en début de saison. Il a gagné 4 fois le Tour. Pour l’instant, je n’imagine même pas une comparaison. Mais forcément, je vais me battre pour être le meilleur possible et essayer de le titiller même si c’est qu’en début de Tour. On verra, rien n’est impossible ».