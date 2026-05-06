Cyclisme - Tour de France : « Tu ne peux pas ne pas évoquer la possibilité d'une victoire de Seixas », même lui le dit !

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs mois, depuis que le sujet est concrètement sur la table, Cyrille Guimard, l'ancien directeur sportif de Bernard Hinault, Laurent Fignon et Greg Lemond, affirme qu'il ne faut pas aligner Paul Seixas sur le Tour de France dès cette année. A l'occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, il maintient sa position. Sans exclure tout à fait l'hypothèse que le talent hors-norme de Seixas brise tous les codes.

Depuis la fin de saison dernière, date à laquelle a commencé à se poser la question de la participation du prodige Paul Seixas au prochain Tour de France, Cyrille Guimard, qui s'y connait en vainqueurs de Tour puisqu'il a notamment été le directeur sportif de Bernard Hinault et de Laurent Fignon, ainsi que de Greg Lemond (même si ce dernier a gagné le Tour de France sous d'autres cieux), a toujours affirmé qu'il était beaucoup trop tôt pour le lancer dès cet été.

Guimard toujours pas favorable à ce que Seixas fasse le Tour dès cet été A l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard a maintenu sa position, quand bien même Seixas a réalisé un printemps époustouflant : « Est-ce que ses performances sur la Flèche Wallonne ou Liège m'ont fait changer d'avis ? Non absolument pas, je m'intéresse plus à un plan de carrière pour quelqu'un qui est aussi précoce, plutôt que de dire "on va essayer de manger du gâteau tout de suite". Comme je l'ai dit et je le redis, faire preuve de patience ne fait pas perdre de temps. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ce garçon va réagir à toute cette pression qui est mise autour de lui, la starisation qui est faite. Aujourd'hui on peut considérer qu'il est déjà au-dessus de Kylian Mbappé et de toutes les grandes stars du sport. On est quand même fragile à cet âge là sur le plan psychologique. Il faudra qu'il apprenne à digérer tout ça. Et ça n'est pas facile, ça n'est pas facile du tout ».