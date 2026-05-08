Transfert de Mason Greenwood : Une mauvaise nouvelle tombe pour l’OM !

Alexis Brunet

Cet été encore, l’OM devrait se montrer actif sur le mercato, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Afin de renflouer les caisses du club phocéen, Mason Greenwood pourrait être amené à quitter Marseille, mais cela ne sera pas évident. En raison des dernières performances de l’Anglais, sa cote sur le marché des transferts a clairement baissé, ce qui va compliquer une vente.

L’OM a sans doute hâte que la saison se termine. Le club phocéen a traversé une nouvelle fois de nombreuses crises cette année et il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Actuellement septième au classement, l’équipe d’Habib Beye n’est pas qualifiée pour la moindre coupe d’Europe et elle a déjà fait une croix sur la Ligue des champions. Pour avoir une chance de disputer la Ligue Europa ou la Ligue Conférence, Marseille doit gagner ses deux derniers matchs face au Havre et au Stade Rennais.

L’OM va avoir du mal à vendre Greenwood Sans la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM va devoir faire sans une grosse somme d’argent et cela promet donc un mercato agité. Le club phocéen pourrait être forcé de vendre certains de ses meilleurs joueurs et Mason Greenwood est donc inévitablement un candidat au départ. L’Anglais semble d’ailleurs déjà loin du sud de la France dans sa tête, mais à en croire les informations de L’Équipe, il sera compliqué pour les dirigeants marseillais de toucher un gros chèque pour l’ancien attaquant de Manchester United. En effet, sa cote aurait baissé par rapport à ses dernières prestations et de plus les portes de la Premier League lui sont toujours fermées. L’OM peut toutefois se réjouir car la part d’un possible transfert qui doit revenir aux Red Devils sera moins élevée cet été, comme il avait été négocié lors du transfert de Greenwood en 2024.