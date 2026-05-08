En pleine crise, le Real Madrid a lancé les négociations pour son futur entraîneur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté sur l'aspect sportif cette saison, le Real Madrid subit actuellement une crise incroyable concernant son vestiaire. En plus de l'histoire entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, le Real Madrid doit régler le dossier de son entraîneur. Depuis son arrivée, Alvaro Arbeloa n'a pas vraiment réussi à redresser la barre et de grands noms sont cités pour le remplacer. Parmi eux, José Mourinho semble être la cible privilégiée et les négociations viennent de débuter.

Alors que le Real Madrid connaît de gros problèmes avec l'ambiance dans le vestiaire, le club doit régler un dossier important en vue de la prochaine saison : l'entraîneur. Malgré son changement de coach, la situation ne s'est pas vraiment améliorée sportivement et l'équipe n'arrive pas à fonctionner ensemble. Les dirigeants cherchent donc un profil expérimenté capable de diriger cet effectif et José Mourinho apparaît comme un candidat crédible. Les négociations seraient en cours.

Le Real Madrid a pris contact avec José Mourinho Il y a quelques jours, conscient des discussions autour de son nom au Real Madrid, José Mourinho avait révélé que le club espagnol n'était pas venu aux nouvelles le concernant. L'entraîneur actuel du Benfica Lisbonne serait maintenant en contact avec les dirigeants du club, comme révélé par Fabrizio Romano. Le club portugais est au courant et espère que son coach ne se laissera pas tenter. Déjà passé sur le banc du Real Madrid entre 2010 et 2013, José Mourinho a les cartes en main.