Lionel Messi acheté pour 400M€ : Le record de Neymar aurait pu tomber dans la foulée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, Neymar est rentré dans l'histoire du football au moment de quitter le FC Barcelone pour le PSG. Acheté pour 222M€, le montant de sa clause libératoire, le Brésilien est devenu le joueur le plus cher de l'histoire. Alors que ce record tient toujours aujourd'hui, voilà qu'il aurait pu être battu quelques semaines plus tard avec Lionel Messi et un transfert à 400M€.

Grâce à la puissance financière du Qatar, le PSG a pu s'offrir certaines des plus grandes stars de la planète football. Ça a bien évidemment été le cas en 2017 avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé en provenance de Barcelone et de Monaco. Pour arracher le Brésilien aux Blaugrana, le club de la capitale n'avait alors pas hésité à activer sa clause libératoire, alors fixée à 222M€. De quoi faire aujourd'hui encore de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football.

Lionel Messi s’embarque dans le même projet que Kylian Mbappé avec un club ! https://t.co/JloTHpPetF — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Un club s'apprêtait à offrir 400 millions d'euros pour payer la clause libératoire de Messi » Mais voilà que cette distinction aurait pu être aujourd'hui détenue par Lionel Messi. En effet, juste après la vente de Neymar au PSG, l'Argentin aurait lui aussi pu quitter le FC Barcelone alors qu'un club souhaitait payer sa clause libératoire de 400M€. En effet, rapporté par AS, Josep Maria Bartomeu, président du Barça à cette époque, a confié : « Après le départ de Neymar en août 2017, nous avons appris qu'un autre club s'apprêtait à offrir 400 millions d'euros pour payer la clause libératoire de Messi. Nous avons rencontré Leo et son père et leur avons proposé une prolongation de contrat avec une clause libératoire portée à 700 millions d'euros, qui a été signée en novembre 2017. Messi a prolongé pour un salaire qui me semblait très raisonnable, surtout compte tenu de sa contribution, sur et en dehors du terrain. Nous l'avons protégé car s'ils avaient payé 222 millions d'euros pour Neymar, ils auraient pu en payer 400 pour Leo, et nous ne voulions en aucun cas le perdre ».