Surprise au PSG : Il a prolongé après avoir envisagé de claquer la porte !

Amadou Diawara

Peu utilisé par Luis Enrique depuis son transfert au PSG, Lucas Beraldo aurait envisagé de faire ses valises lors du dernier mercato estival. Alors qu'il est finalement resté à Paris, le défenseur brésilien viendrait de signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. Un départ cet été serait donc à exclure.

Très en vue du côté de São Paulo, Lucas Beraldo a tapé dans l'œil de Luis Campos. A tel point que le conseiller football du PSG a fait le nécessaire pour le recruter lors du mercato hivernal 2024. En effet, Luis Campos a formulé une offre à hauteur de 20M€ à São Paulo. Une proposition acceptée par le club brésilien.

Mercato - PSG : Contacts révélés avec un joueur d’Arsenal ! https://t.co/dnyIofvT8o — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

PSG : Lucas Beraldo voulait partir l'été dernier Arrivé au PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo a paraphé un bail de quatre saisons et demi, soit jusqu'au 30 juin 2028. Alors qu'il défend les couleurs rouge et bleu depuis un peu plus de deux ans, l'international brésilien aurait pu claquer la porte du Parc des Princes lors du dernier mercato estival. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Lucas Beraldo souhaitait quitter le PSG à l'intersaison 2025. Et aujourd'hui, sa situation aurait totalement changé. En effet, le défenseur de 22 ans aurait paraphé un nouveau bail avec le club parisien.