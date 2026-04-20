Surprise au PSG : Il a prolongé après avoir envisagé de claquer la porte !

Peu utilisé par Luis Enrique depuis son transfert au PSG, Lucas Beraldo aurait envisagé de faire ses valises lors du dernier mercato estival. Alors qu'il est finalement resté à Paris, le défenseur brésilien viendrait de signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. Un départ cet été serait donc à exclure.
Très en vue du côté de São Paulo, Lucas Beraldo a tapé dans l'œil de Luis Campos. A tel point que le conseiller football du PSG a fait le nécessaire pour le recruter lors du mercato hivernal 2024. En effet, Luis Campos a formulé une offre à hauteur de 20M€ à São Paulo. Une proposition acceptée par le club brésilien.
PSG : Lucas Beraldo voulait partir l'été dernier
Arrivé au PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo a paraphé un bail de quatre saisons et demi, soit jusqu'au 30 juin 2028. Alors qu'il défend les couleurs rouge et bleu depuis un peu plus de deux ans, l'international brésilien aurait pu claquer la porte du Parc des Princes lors du dernier mercato estival. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Lucas Beraldo souhaitait quitter le PSG à l'intersaison 2025. Et aujourd'hui, sa situation aurait totalement changé. En effet, le défenseur de 22 ans aurait paraphé un nouveau bail avec le club parisien.
Lucas Beraldo a rempilé avec le PSG
Depuis son arrivée au PSG, Lucas Beraldo est utilisé dans la rotation de l'effectif de Luis Enrique. Par conséquent, le numéro 4 parisien a peu de minutes à se mettre sous la dent. Ce qui a pu lui donner des envies d'ailleurs l'été dernier. Finalement resté au PSG, Lucas Beraldo a disputé quatre des cinq derniers matchs, ayant été aligné d'entrée à deux reprises. Reconverti en milieu de terrain sentinelle, le joueur de 22 ans semble avoir gagné du crédit auprès de Luis Enrique. Une situation qui l'a peut-être convaincu de rempiler dernièrement.