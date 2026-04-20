Eduardo Camavinga : Les annonces de l'entraîneur du Real Madrid sur son état et son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l'élimination du Real Madrid de la Ligue des Champions, Eduardo Camavinga a vu les critiques s'abattre sur lui. Expulsé en fin de match, le Français a provoqué la chute de son équipe face au Bayern Munich. La période n'est donc aujourd'hui pas simple à vivre pour le Français, qui voit par ailleurs son avenir être remis en question. Entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa a fait le point sur le cas Camavinga.

Mercredi dernier, le Real Madrid tenait les prolongations face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Mais ça, c'était avant l'expulsion bête d'Eduardo Camavinga en fin de match après avoir voulu gagner du temps. Ayant reçu un deuxième carton jaune, le Français a dû rentrer au vestiaire, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11. Il n'aura ensuite pas fallu longtemps aux Bavarois pour profiter de cet avantage pour marquer et crucifier ainsi le Real Madrid. Forcément, le coupable de l'élimination a rapidement été trouvé en la personne de Camavinga, qui n'a pas été épargné suite son carton rouge.

Real Madrid : Eduardo Camavinga en larmes dans les vestiaires après son expulsion, la scène révélée par la presse espagnole https://t.co/PzpVZ7ajre — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Il est déçu, comme tout le monde » Mais voilà que s'il y en a bien un qui est déçu, c'est Eduardo Camavinga. Alvaro Arbeloa l'a confirmé ce lundi en conférence de presse : le joueur du Real Madrid est très touché par ce qui s'est passé. Devant les journalistes, l'entraîneur de la Casa Blanca a ainsi confié à propos de l'état du Français : « Il est déçu, comme tout le monde. C'était clairement une grave erreur de l'arbitre. Il est évident qu'il ignorait qu'il n'avait pas de carton ; je pense que c'est une faute très grave. Et même sans carton, cela désavantage considérablement un joueur dans un match comme celui-ci. Camavinga est déçu car il sait combien la Ligue des Champions est importante pour le Real Madrid ».