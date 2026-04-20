Mercato - PSG : Lucas Chevalier prêt à partir, un club anglais est déjà passé à l'action

L'été dernier, Lucas Chevalier débarquait au PSG, paraphant un contrat jusqu'en 2030. Mais voilà que pour sa première saison, le gardien français est en difficulté. A tel point qu'il pourrait déjà envisager un départ ? Après seulement un an à Paris, Chevalier pourrait faire ses valises. Et voilà qu'en coulisses, un club de Premier League aurait avancé ses premiers pions.
Recruté pour venir remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n'est aujourd'hui pas le numéro 1 dans les buts du PSG. Ayant perdu son statut de titulaire, le Français voit Matvey Safonov exceller, devant ainsi ronger son frein sur le banc des remplaçants. Y restera-t-il encore longtemps ? Chevalier pourrait en effet ne pas s'éterniser au PSG. Après seulement une saison avec le club de la capitale et malgré un contrat allant jusqu'en 2030, l'international français pourrait faire ses valises à l'occasion du prochain mercato estival.
Lucas Chevalier prêt à écouter les offres ?
Restera ? Ne restera pas ? Ce lundi, RMC a fait un point sur l'avenir de Lucas Chevalier. Alors qu'un départ du PSG ne serait aujourd'hui pas forcément à l'ordre du jour, voilà que la situation pourrait vite évoluer. En effet, il a été expliqué que si l'international français ne voyait pas sa situation changer d'ici la fin de la saison, il se mettrait alors à étudier les offres qui lui parviendront lors du mercato estival. Et voilà que Chevalier pourrait au moins avoir un prétendant.
Tottenham intéressé ?
S'il venait à quitter le PSG, Lucas Chevalier pourrait alors poursuivre sa carrière... en Premier League. En effet, à en croire RMC, Tottenham serait intéressé par le portier parisien, ayant même déjà pris des renseignements sur son cas. Mais voilà que pour voir Chevalier rejoindre les Spurs, il faudra que ces derniers se maintiennent en Premier League. Le gardien du PSG pourrait donc avoir l'option de filer du côté de Londres. A voir si d'autres clubs européens se mêleront à la lutte si Lucas Chevalier venait à décider de quitter le PSG.