Mercato - PSG : Lucas Chevalier prêt à partir, un club anglais est déjà passé à l'action

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Lucas Chevalier débarquait au PSG, paraphant un contrat jusqu'en 2030. Mais voilà que pour sa première saison, le gardien français est en difficulté. A tel point qu'il pourrait déjà envisager un départ ? Après seulement un an à Paris, Chevalier pourrait faire ses valises. Et voilà qu'en coulisses, un club de Premier League aurait avancé ses premiers pions.

Recruté pour venir remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n'est aujourd'hui pas le numéro 1 dans les buts du PSG. Ayant perdu son statut de titulaire, le Français voit Matvey Safonov exceller, devant ainsi ronger son frein sur le banc des remplaçants. Y restera-t-il encore longtemps ? Chevalier pourrait en effet ne pas s'éterniser au PSG. Après seulement une saison avec le club de la capitale et malgré un contrat allant jusqu'en 2030, l'international français pourrait faire ses valises à l'occasion du prochain mercato estival.

Mercato : Entre le PSG, Barcelone et Arsenal, Julian Alvarez a décidé quel serait son prochain club https://t.co/dO6Rw1Q1kt — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Lucas Chevalier prêt à écouter les offres ? Restera ? Ne restera pas ? Ce lundi, RMC a fait un point sur l'avenir de Lucas Chevalier. Alors qu'un départ du PSG ne serait aujourd'hui pas forcément à l'ordre du jour, voilà que la situation pourrait vite évoluer. En effet, il a été expliqué que si l'international français ne voyait pas sa situation changer d'ici la fin de la saison, il se mettrait alors à étudier les offres qui lui parviendront lors du mercato estival. Et voilà que Chevalier pourrait au moins avoir un prétendant.