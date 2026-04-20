Deschamps entraîneur du Real Madrid : Luis Figo donne déjà son feu vert !

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France cet été, après la Coupe du monde. Mais pas question pour lui de mettre un terme à sa carrière d’entraineur, puisqu’il serait notamment dans le viseur de l’un des plus grands clubs de la planète, le Real Madrid.

Tout le monde pense déjà à l’arrivée de Zinedine Zidane, grand favori pour prendre les rênes de l’équipe de France. Pourtant, la véritable question est : que fera Didier Deschamps ? Après quatorze années passées au poste de sélectionneur, le technicien de 57 ans s’apprête en effet à retrouver le football de club, qui a radicalement changé depuis son départ.

Eduardo Camavinga : Les annonces de l'entraîneur du Real Madrid sur son état et son avenir https://t.co/q1JMOBLZW2 — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Retrouvailles au Real Madrid... avec Mbappé ? Et ce n’est pas un petit retour qui se prépare, puisque Deschamps pourrait faire un come-back fracassant. D’après les informations de RMC Sport, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France serait dans la short-list du Real Madrid, qui cherche un entraineur de renom pour remplacer Alvaro Arbeloa. Très proche de Kylian Mbappé ou encore d’Aurélien Tchouaméni, le Français pourrait être le choix parfait pour relancer la machine madrilène, à l’arrêt depuis bientôt deux ans.