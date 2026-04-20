Équipe de France : Griezmann dénigré par Deschamps ? La théorie de Laure Boulleau sur Canal +

Axel Cornic

A quelques mois de la Coupe du monde 2027, la retraite internationale d’Antoine Griezmann fait à nouveau parler, puisque la raison de ce choix est toujours un mystère pour le grand public. Et Laure Boulleau, devenue consultante sur Canal+ depuis qu’elle a raccroché les crampons, semble avoir une petite idée...

A 35 ans, Antoine Griezmann dispute ses derniers matchs en Europe. La star de l’Atlético de Madrid a en effet annoncé qu’il quittera le Vieux Continent à la fin de la saison pour se lancer dans une toute nouvelle aventure en MLS, avec Orlando City. Mais avant ça, il pourrait bien aller chercher un dernier titre, puisque les Colchoneros sont toujours en course en Ligue des Champions.

Équipe de France - Coupe du Monde : Une grosse surprise dans la liste pour remplacer Hugo Ekitike ? https://t.co/R5HI8T5EJz — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« Je suis quasiment sûr que Griezmann a ressenti un sentiment d'injustice » Ce n’est pourtant pas ça, qui fait parler en ce moment. En France, on a plutôt choisi de déterrer son choix de mettre un terme à sa carrière international, qui remonte pourtant à 2024. Tout le monde cherche encore la véritable raison qui aurait poussé Antoine Griezmann à faire ce choix... et Laure Boulleau est persuadé que cela a quelque chose à voir avec Didier Deschamps. « Je suis quasiment sûr que Griezmann a ressenti un sentiment d'injustice au moment où ça lui tombe dessus » a expliqué l’ancienne internationale française, sur Canal+.