«Il n'a pas digéré» : La décision qui a acté la fin de l'histoire de Griezmann avec l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France et Antoine Griezmann n'ont fait qu'un pendant une décennie. Et pourtant, leur séparation en a surpris plus d'un tellement elle était soudaine et survenant quelques jours seulement après une volonté claire affichée par le joueur de participer à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Pour Sidney Govou, la raison est avant toute chose sportive.

10 années de bons et loyaux services en équipe de France A. Et puis, le 30 septembre 2024 quelques semaines seulement après un Euro durant lequel son importance a considérablement diminué, Antoine Griezmann prenait son téléphone afin de dire au revoir à l'équipe de France. Beaucoup d'observateurs ont depuis spéculé sur les raisons de ce départ soudain alors qu'il avait avoué vouloir jouer la Coupe du monde aux Etats-Unis cet été (11 juin-19 juillet).

C’EST TERMINÉ ! 💔



En 10 saisons avec l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann 🇫🇷 𝗻’𝗮𝘂𝗿𝗮 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲́ 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲́𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗲𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲 : 𝟬 𝗟𝗶𝗴𝗮. 𝟬 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗥𝗼𝗶. ❌



Pas le bilan qu’il aurait mérité après sa carrière chez les… pic.twitter.com/NK8Q17F7M5 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 18, 2026

«Etre le mec qu'on met à droite, à gauche, en 6, en 10, ça a été compliqué» Est-ce lié au brassard de capitaine dont il n'a pas hérité après la retraite internationale d'Hugo Lloris ? Ce sont plutôt ses positions différentes sur le terrain qui ont pesé dans la balance au moment de tout arrêter d'après l'ancien international français Sidney Govou. « Ce n'est pas quelqu'un qui parle énormément. L'Euro 2024 a été le début de quelque chose, pas forcément le fait qu'il soit remplaçant : le fait qu'il soit baladé de poste en poste. C'est quelque chose qu'il n'a pas digéré, être le mec qu'on met à droite, à gauche, en 6, en 10, ça a été compliqué. Et derrière, il y a l'histoire du brassard qui pour moi est la fin de son histoire. Pour lui, c'est la fin de son histoire avec l'équipe de France ».