Equipe de France - «J'ai complètement merdé» : Des années après la finale de la Coupe du monde, Aurélien Tchouaméni regrette son geste

Au Real Madrid depuis seulement quelques mois au moment de vivre sa première Coupe du monde avec l'équipe de France à l'automne 2022, Aurélien Tchouaméni se sentait prêt à s'élancer lors de la séance de tirs au but de la finale du Mondial qui ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Plusieurs années se sont écoulées et le joueur des Bleus est revenu sur cet épisode dans un podcast américain.
L'équipe de France aurait pu signer une performance folle et rare : gagner deux Coupes du monde de suite après le sacre en Russie du 15 juillet 2018. Cependant, la finale rocambolesque du 18 décembre 2022 à Doha entre les Bleus et l'Argentine a finalement tourné en faveur de la bande de Lionel Messi. (3-3 après prolongations et 4-2 aux tirs au but). Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman ont manqué leurs tentatives face à Emiliano Martinez.
«Je dois choisir un côté et... j’ai complètement merdé, honnêtement. Je dois le dire»
Pendant un entretien qui a duré près d'une heure aux Etats-Unis avec Pivot Podcast, Aurélien Tchouaméni a été invité à s'exprimer sur ce qui lui a traversé l'esprit au moment de décider de prendre part à la séance de tirs au but en cette finale de Coupe du monde. « Le penalty en finale ? J'adore les responsabilités. Alors à la fin du match, je me suis dit : "Bon, je dois saisir ma chance, c'est un penalty, je vais y aller". Que j'ai 22 ans ou pas, j'ai l'impression d'être à ma place. Honnêtement, on ne veut penser à rien. On veut juste choisir un côté. Mais je me souviens que quand j’étais face au but et au gardien, je me suis dit : c’est dingue. Je dois choisir un côté et... j’ai complètement merdé, honnêtement. Je dois le dire ».
«On se sent coupable»
« Et puis j’ai attendu la fin de la séance de tirs au but et on a perdu, on a échoué. On est rentrés à l’hôtel avec toutes les familles et on se sent coupable d’une certaine manière. Mais en même temps, je me suis dit : "Ça fait partie de mon parcours". À la fin de ma carrière, je me souviendrai de ce moment. C’est comme ça, on ne peut rien y faire, on ne peut pas le contrôler, alors il faut juste aller de l’avant ». a conclu Aurélien Tchouaméni pendant cette prise de parole de l'autre côté de l'Atlantique. Un épisode qui a permis au milieu de terrain du Real Madrid de s'aguerrir mentalement en préparation du prochain Mondial sur le sol américain (11 juin-19 juillet).