Equipe de France - «J'ai complètement merdé» : Des années après la finale de la Coupe du monde, Aurélien Tchouaméni regrette son geste

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid depuis seulement quelques mois au moment de vivre sa première Coupe du monde avec l'équipe de France à l'automne 2022, Aurélien Tchouaméni se sentait prêt à s'élancer lors de la séance de tirs au but de la finale du Mondial qui ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Plusieurs années se sont écoulées et le joueur des Bleus est revenu sur cet épisode dans un podcast américain.

L'équipe de France aurait pu signer une performance folle et rare : gagner deux Coupes du monde de suite après le sacre en Russie du 15 juillet 2018. Cependant, la finale rocambolesque du 18 décembre 2022 à Doha entre les Bleus et l'Argentine a finalement tourné en faveur de la bande de Lionel Messi. (3-3 après prolongations et 4-2 aux tirs au but). Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman ont manqué leurs tentatives face à Emiliano Martinez.

“I completely f*cked up. Honestly, I have to say it.”

- Aurélien Tchouaméni



22 year old @atchouameni loved the responsibility of carrying France’s 2022 World Cup hopes on his back. As he stood in front of Argentina’s goal keeper the moment finally registered. The shot went wide… pic.twitter.com/DAKbIsDR4A — Ryan Clark (@Realrclark25) April 18, 2026

«Je dois choisir un côté et... j’ai complètement merdé, honnêtement. Je dois le dire» Pendant un entretien qui a duré près d'une heure aux Etats-Unis avec Pivot Podcast, Aurélien Tchouaméni a été invité à s'exprimer sur ce qui lui a traversé l'esprit au moment de décider de prendre part à la séance de tirs au but en cette finale de Coupe du monde. « Le penalty en finale ? J'adore les responsabilités. Alors à la fin du match, je me suis dit : "Bon, je dois saisir ma chance, c'est un penalty, je vais y aller". Que j'ai 22 ans ou pas, j'ai l'impression d'être à ma place. Honnêtement, on ne veut penser à rien. On veut juste choisir un côté. Mais je me souviens que quand j’étais face au but et au gardien, je me suis dit : c’est dingue. Je dois choisir un côté et... j’ai complètement merdé, honnêtement. Je dois le dire ».