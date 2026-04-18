Un chèque de 5000€ à 13 ans : La révélation d'Aurélien Tchouaméni dans un podcast américain, ils n'en reviennent pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aurélien Tchouaméni (26 ans) est en pleine préparation pour la Coupe du monde avec l'équipe de France (11 juin - 19 juillet), la deuxième de sa carrière. Très tôt, il a intégré le centre de formation avec un chèque assez conséquent à Bordeaux. Une pratique peu commune aux Etats-Unis dans les sports US qui vont jusqu'à l'université notamment. Ce qui a choqué les membres du Pivot Podcast en pleine interview avec Tchouaméni.

A 11 ans et uniquement parce que son père refusait qu'il soit incorporé dans l'académie plus tôt, Aurélien Tchouaméni (26 ans) rejoignait le centre de formation des Girondins de Bordeaux. Un club dans lequel il est resté neuf saisons pour apprendre auprès des différents formateurs avant d'y effectuer ses premiers pas dans le monde professionnel. Aujourd'hui milieu de terrain du Real Madrid, il a su acquérir une notoriété importante aux quatre coins du globe de par sa présence à la Casa Blanca depuis l'été 2022.

“Playing for Real Madrid, it’s the biggest stage in sports—the pressure is a privilege.”



For the first time, The Pivot goes international 🌍 with our first global football ⚽️ star— @realmadrid Aurélien Tchouaméni.



From life at Real Madrid to carrying the weight of France on… pic.twitter.com/FZPA5Dnr0G — Pivot Podcast (@thepivot) April 17, 2026

«La première fois que j'ai encaissé un chèque dans ma carrière ? Je devais avoir 13 ans, à la pré-formation» Si bien qu'il a reçu une invitation pour l'émission The Pivot Podcast aux Etats-Unis. Une interview de près d'une heure par le biais de laquelle il a évoqué plusieurs sujets dont sa première paye prématurée au centre de formation. Un moment spécial qu'il a raconté devant des Américains sous le choc. « La première fois que j'ai encaissé un chèque dans ma carrière ? Je devais avoir 13 ans, à la pré-formation. Ils nous donnaient une petite somme, probablement cinq mille euros ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est une petite somme pour moi, mais à 13 ans, c'était dingue : pour moi, j'étais comme un milliardaire. Mon père a appelé ma banque et j'avais une limite. Du coup, sur les 5000 euros, je ne pouvais pas retirer tout l'argent que je voulais. Je pouvais peut-être en retirer 100 par mois, parce qu'il ne voulait pas que je fasse des folies, mais c'était déjà bien ».