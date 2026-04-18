Equipe de France : C'est déjà la fin du rêve pour Matthieu Udol ?

Ce sera la quatrième et dernière Coupe du monde de Didier Deschamps dans la peau du sélectionneur de l'équipe de France. Va-t-il comme lors des deux dernières éditions atteindre le cap de la finale du Mondial ? Le suspense reste entier, mais pour ce qui est de l'éventuelle présence de Matthieu Udol dans le groupe tricolore, son adjoint Guy Stéphan pourrait bien avoir mis un terme aux spéculations à un peu plus de trois semaines de l'annonce de la liste des joueurs convoqués pour la compétition.
L'équipe de France a de quoi mettre des étoiles dans les yeux à tout joueur de football professionnel disposant de la nationalité française. Et ce n'est certainement pas Matthieu Udol qui dira le contraire. Il y a quelques mois, alors que son entraîneur du RC Lens Pierre Sage militait pour sa convocation chez les Bleus au vu de ses performances dans le couloir gauche lensois, Udol se donnait le droit de rêver. Au micro de Ligue 1+, l'arrière latéral du club nordiste évoquait les rumeurs sur une éventuelle première sélection. « Ouais, les gens disent (sourire)... On verra bien, on verra bien. On espère, on espère, on va continuer comme ça ».
«Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie»
Néanmoins, Matthieu Udol était aux abonnés absents pendant la trêve internationale du mois de mars avec les matchs amicaux aux Etats-Unis contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1). Et ce choix du sélectionneur Didier Deschamps pourrait bien avoir mis fin aux débats en marge de l'annonce de la liste du 13 mai sur TF1. Il n'y a qu'à lire les propos tenus par Guy Stéphan à Ouest-France, adjoint de Deschamps chez les Bleus, au sujet des joueurs susceptibles d'aller à la Coupe du monde sur le sol américain entre le 11 juin et le 19 juillet. « La blessure d'Ekitike ? Il sentait qu’il serait dans le groupe et en quelques secondes, tout est à terre. Il faudra faire avec et réussir à pallier son absence. Maintenant, une liste se décide jusque dans les derniers jours. Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie ».
Theo Hernandez et Lucas Digne bien partis pour figurer dans la liste du Mondial
Pour les quatre rassemblements de cette saison, Didier Deschamps n'a jamais changé sa doublure au poste de latéral gauche. Theo Hernandez et Lucas Digne ont constamment été convoqués par le sélectionneur des Bleus. A moins d'une blessure d'un des deux joueurs concernés, il est difficile à ce stade de la saison que Deschamps prenne la décision de se passer de l'un d'eux. Après avoir manqué le coche en 2022 et en 2018, Lucas Digne est donc susceptible de vivre à 32 ans la deuxième Coupe du monde de sa carrière, douze ans après la première.