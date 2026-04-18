Equipe de France : C'est déjà la fin du rêve pour Matthieu Udol ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce sera la quatrième et dernière Coupe du monde de Didier Deschamps dans la peau du sélectionneur de l'équipe de France. Va-t-il comme lors des deux dernières éditions atteindre le cap de la finale du Mondial ? Le suspense reste entier, mais pour ce qui est de l'éventuelle présence de Matthieu Udol dans le groupe tricolore, son adjoint Guy Stéphan pourrait bien avoir mis un terme aux spéculations à un peu plus de trois semaines de l'annonce de la liste des joueurs convoqués pour la compétition.

L'équipe de France a de quoi mettre des étoiles dans les yeux à tout joueur de football professionnel disposant de la nationalité française. Et ce n'est certainement pas Matthieu Udol qui dira le contraire. Il y a quelques mois, alors que son entraîneur du RC Lens Pierre Sage militait pour sa convocation chez les Bleus au vu de ses performances dans le couloir gauche lensois, Udol se donnait le droit de rêver. Au micro de Ligue 1+, l'arrière latéral du club nordiste évoquait les rumeurs sur une éventuelle première sélection. « Ouais, les gens disent (sourire)... On verra bien, on verra bien. On espère, on espère, on va continuer comme ça ».

🚨🚨 Guy Stéphan 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗤𝗨’𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗤𝗨𝗜 𝗡’𝗔 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗜𝗥𝗔 𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́. 🏆🌍 » ❌



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«Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie» Néanmoins, Matthieu Udol était aux abonnés absents pendant la trêve internationale du mois de mars avec les matchs amicaux aux Etats-Unis contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1). Et ce choix du sélectionneur Didier Deschamps pourrait bien avoir mis fin aux débats en marge de l'annonce de la liste du 13 mai sur TF1. Il n'y a qu'à lire les propos tenus par Guy Stéphan à Ouest-France, adjoint de Deschamps chez les Bleus, au sujet des joueurs susceptibles d'aller à la Coupe du monde sur le sol américain entre le 11 juin et le 19 juillet. « La blessure d'Ekitike ? Il sentait qu’il serait dans le groupe et en quelques secondes, tout est à terre. Il faudra faire avec et réussir à pallier son absence. Maintenant, une liste se décide jusque dans les derniers jours. Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie ».