«Beaucoup ne vont pas être d’accord avec moi…» : Redouane Bougheraba balance cash sur le nouveau logo de l’OM !

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, l’OM a dévoilé un grand changement. Le club phocéen a présenté la nouvelle version de son logo dans laquelle disparaît l’étoile représentant la victoire en finale de Ligue des champions en 1993 ainsi que la célèbre devise : Droit au but. Cela ne plaît pas du tout à Redouane Bougheraba qui a soufflé une idée aux dirigeants marseillais.

Beaucoup de clubs s’y sont risqués ces dernières années et l’OM a décidé de faire pareil. Récemment, la formation olympienne a dévoilé son nouveau logo et il a fait beaucoup réagir. Plus moderne, il ne plaît pas à grand monde car les dirigeants marseillais ont décidé de faire disparaître l’étoile représentant le sacre de 1993 en Ligue des champions ainsi que la devise du club "Droit au but" qui figurait en dessous du logo.

« C’est de la merde » Invité sur le plateau de beIN SPORTS, Redouane Bougheraba a donné son avis sur le nouveau logo de l’OM dont il est un fervent supporter. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’humoriste marseillais n’a pas l’air de l’apprécier. « Beaucoup ne vont pas être d’accord avec moi, c’est de la merde. Ils ont enlevé le Droit au but, l’étoile, c’est Volkswagen. Je mets -4/10. Qui a accepté ça ? Ça veut dire qu’ils se sont concertés, ils ont dit on valide ? Mais qui achète le maillot ? Ce sont les fans, les supporters. Je pense que pour les maillots, il faut consulter les supporters. »