Mercato - L’OM valide un transfert à 15M€ : Un taulier du vestiaire sur le départ ?

Auteur d'une saison très mitigée, l'OM arrive bientôt à la fin de la saison avec sûrement plein d'idées en tête pour son mercato. L'effectif devrait en effet beaucoup changer cet été avec l'arrivée de nouveaux dirigeants et certains joueurs pourraient être concernés par un départ. Ce sera peut-être le cas pour Pierre-Emile Hojbjerg, véritable taulier du vestiaire, qui pourrait quitter Marseille pour 15M€.
Ces dernières années, l'OM a pris l'habitude de passer beaucoup de temps sur le mercato. Cet été, les habitudes risquent de ne pas changer pour d'autres raisons. Stéphane Richard, le nouveau président, va prendre ses nouvelles fonctions et Medhi Benatia laissera aussi sa place à un autre dirigeant. Le mercato risque donc d'être totalement revu et même Habib Beye pourrait quitter Marseille si la fin de saison ne se passe pas bien. A ce titre, des joueurs pourraient faire leurs valises dans les prochains mois, à commencer par Pierre-Emile Hojbjerg.
Un cadre de l'effectif sur le départ ?
Ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Pierre-Emile Hojbjerg s'est imposé comme un élément essentiel dans l'effectif de l'OM. Le Danois, qui possède également la nationalité française, a rejoint le club en 2024 en prêt d'abord en provenance de Tottenham avant d'intégrer définitivement l'effectif. Son contrat le lie encore au club jusqu'en 2028 mais son nom circule déjà sur le mercato. Alors qu'il a souvent porté le brassard de capitaine cette saison, il pourrait donc quitter une équipe où il était bien installé. Une offre pourrait convaincre rapidement l'OM...
15M€ pour Hojbjerg ?
Moins convaincant ces derniers mois, Pierre-Emile Hojbjerg serait déjà dans la short-list de la Juventus de Turin en vue du prochain mercato. Le club italien pourrait rapidement valider ce dossier puisque d'après les informations du Corriere dello Sport, la Juve serait prête à mettre 15M€ sur la table pour recruter le milieu de terrain. Un montant qui pourrait bien convaincre les dirigeants marseillais de laisser partir le joueur de 30 ans.