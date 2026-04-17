Mercato - L’OM valide un transfert à 15M€ : Un taulier du vestiaire sur le départ ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison très mitigée, l'OM arrive bientôt à la fin de la saison avec sûrement plein d'idées en tête pour son mercato. L'effectif devrait en effet beaucoup changer cet été avec l'arrivée de nouveaux dirigeants et certains joueurs pourraient être concernés par un départ. Ce sera peut-être le cas pour Pierre-Emile Hojbjerg, véritable taulier du vestiaire, qui pourrait quitter Marseille pour 15M€.

Ces dernières années, l'OM a pris l'habitude de passer beaucoup de temps sur le mercato. Cet été, les habitudes risquent de ne pas changer pour d'autres raisons. Stéphane Richard, le nouveau président, va prendre ses nouvelles fonctions et Medhi Benatia laissera aussi sa place à un autre dirigeant. Le mercato risque donc d'être totalement revu et même Habib Beye pourrait quitter Marseille si la fin de saison ne se passe pas bien. A ce titre, des joueurs pourraient faire leurs valises dans les prochains mois, à commencer par Pierre-Emile Hojbjerg.

Mercato - OM - «Dès que je prends un club, je t’appellerai» : La promesse de Marcelino au moment de claquer la porte https://t.co/E8ai5k5f6V — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Un cadre de l'effectif sur le départ ? Ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Pierre-Emile Hojbjerg s'est imposé comme un élément essentiel dans l'effectif de l'OM. Le Danois, qui possède également la nationalité française, a rejoint le club en 2024 en prêt d'abord en provenance de Tottenham avant d'intégrer définitivement l'effectif. Son contrat le lie encore au club jusqu'en 2028 mais son nom circule déjà sur le mercato. Alors qu'il a souvent porté le brassard de capitaine cette saison, il pourrait donc quitter une équipe où il était bien installé. Une offre pourrait convaincre rapidement l'OM...