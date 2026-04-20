Équipe de France - Coupe du Monde : Une grosse surprise dans la liste pour remplacer Hugo Ekitike ?

Amadou Diawara

Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, ayant eu lieu mardi soir à Anfield, Hugo Ekitike s'est effondré. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, l'international français va devoir manquer de longs mois de compétition. Alors qu'Hugo Ekitike est forfait pour la Coupe du Monde 2026, François Clerc estime que Didier Deschamps devrait faire appel à Estéban Lepaul pour le remplacer.

Etincelant sous les couleurs de Liverpool depuis le début de saison, Hugo Ekitike était bien parti pour participer à la Coupe du Monde 2026 sous les couleurs de l'équipe de France. Toutefois, l'attaquant des Reds s'est blessé gravement ce mardi soir. Titularisé par Arne Slot face au PSG, le joueur de 23 ans a dû sortir sur blessure. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Hugo Ekitike est contraint de rester éloigné des terrains pendant de longs mois, et ce, pour soigner sa blessure. Par conséquent, l'international tricolore est forfait pour le Mondial. Mais qui doit le remplacer dans la liste de Didier Deschamps ?

Equipe de France - Pas de Coupe du monde pour Ekitike : Qui doit le remplacer aux côtés de Mbappé, Dembélé et Olise ? https://t.co/9oglNSH0Ii — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

«Lepaul peut faire partie de la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde» Présent sur le plateau de Ligue 1+ ce dimanche soir, François Clerc s'est prononcé sur la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Selon l'ex-international français, le sélectionneur des Bleus doit miser sur Estéban Lepaul, qui réalise des prouesses du côté du Stade Rennais ces derniers mois. « Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Je sais qu’on est formaté pour qu’un joueur qui aille à la Coupe du Monde joue à Chelsea, à Liverpool, le Real Madrid, ou encore le PSG. Mais moi je suis d’accord, je pense qu’il pourrait surprendre », a estimé François Clerc.