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Equipe de France - Deschamps sans Ekitike pour la Coupe du monde : Un invité surprise est proposé sur Ligue 1+ !

Equipe de France - Deschamps sans Ekitike pour la Coupe du monde : Un invité surprise est proposé sur Ligue 1+ !
Benjamin Labrousse -
Rédacteur
Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, lors du choc de Ligue des Champions face au PSG, Hugo Ekitike s’est gravement blessé. L’équipe de France a communiqué ; l’attaquant de Liverpool manquera la Coupe du Monde. Un énorme coup dur pour Ekitike, qui va devoir être remplacé dans le groupe des Bleus. Sur Ligue 1+, un candidat a été proposé à Didier Deschamps.

Un énorme coup dur. Cette semaine, Hugo Ekitike a été victime d’une terrible blessure. Face au PSG mardi soir à Anfield, l’attaquant international Français a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. La saison du buteur tricolore est terminée, et sa participation à la Coupe du Monde cet été avec les Bleus est officiellement compromise. Désormais, se pose la question de son remplacement, et sur le plateau de Ligue 1+, les consultants François Clerc et Adil Rami ont trouvé un nom pour Didier Deschamps.

« Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps »

« Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde », a ainsi confié François Clerc, rejoint dans la foulée par Adil Rami. « Je sais qu’on est formaté pour qu’un joueur qui aille à la Coupe du Monde joue à Chelsea, à Liverpool, le Real Madrid, ou encore le PSG. Mais moi je suis d’accord, je pense qu’il pourrait surprendre. »

Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1

De nouveau buteur ce dimanche avec le Stade Rennais face à Strasbourg (0-3), Estéban Lepaul est désormais en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 17 réalisations, devant Joaquin Panichelli (Strasbourg, 16 buts, mais dont la saison est terminée en raison d’une blessure), et Mason Greenwood, quant à lui auteur de 15 réalisations. Arrivé en début de saison en provenance du SCO d’Angers, Estéban Lepaul pourrait potentiellement avoir son mot à dire dans la liste de Deschamps, qui privilégie en revanche des joueurs ayant déjà l’expérience de l’équipe de France

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