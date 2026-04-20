Equipe de France - Deschamps sans Ekitike pour la Coupe du monde : Un invité surprise est proposé sur Ligue 1+ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, lors du choc de Ligue des Champions face au PSG, Hugo Ekitike s’est gravement blessé. L’équipe de France a communiqué ; l’attaquant de Liverpool manquera la Coupe du Monde. Un énorme coup dur pour Ekitike, qui va devoir être remplacé dans le groupe des Bleus. Sur Ligue 1+, un candidat a été proposé à Didier Deschamps.

Un énorme coup dur. Cette semaine, Hugo Ekitike a été victime d’une terrible blessure. Face au PSG mardi soir à Anfield, l’attaquant international Français a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. La saison du buteur tricolore est terminée, et sa participation à la Coupe du Monde cet été avec les Bleus est officiellement compromise. Désormais, se pose la question de son remplacement, et sur le plateau de Ligue 1+, les consultants François Clerc et Adil Rami ont trouvé un nom pour Didier Deschamps.

🗣️ François Clerc : "Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde."



🇫🇷 Vous pensez que DD peut appeler le meilleur buteur du championnat pour combler l'absence d'Hugo Ekitike ? pic.twitter.com/5JghNldJZ9 — L1+ (@ligue1plus) April 19, 2026

« Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps » « Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde », a ainsi confié François Clerc, rejoint dans la foulée par Adil Rami. « Je sais qu’on est formaté pour qu’un joueur qui aille à la Coupe du Monde joue à Chelsea, à Liverpool, le Real Madrid, ou encore le PSG. Mais moi je suis d’accord, je pense qu’il pourrait surprendre. »