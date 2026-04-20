Equipe de France - Deschamps sans Ekitike pour la Coupe du monde : Un invité surprise est proposé sur Ligue 1+ !

Mardi soir, lors du choc de Ligue des Champions face au PSG, Hugo Ekitike s’est gravement blessé. L’équipe de France a communiqué ; l’attaquant de Liverpool manquera la Coupe du Monde. Un énorme coup dur pour Ekitike, qui va devoir être remplacé dans le groupe des Bleus. Sur Ligue 1+, un candidat a été proposé à Didier Deschamps.
Un énorme coup dur. Cette semaine, Hugo Ekitike a été victime d’une terrible blessure. Face au PSG mardi soir à Anfield, l’attaquant international Français a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. La saison du buteur tricolore est terminée, et sa participation à la Coupe du Monde cet été avec les Bleus est officiellement compromise. Désormais, se pose la question de son remplacement, et sur le plateau de Ligue 1+, les consultants François Clerc et Adil Rami ont trouvé un nom pour Didier Deschamps.
« Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps »
« Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde », a ainsi confié François Clerc, rejoint dans la foulée par Adil Rami. « Je sais qu’on est formaté pour qu’un joueur qui aille à la Coupe du Monde joue à Chelsea, à Liverpool, le Real Madrid, ou encore le PSG. Mais moi je suis d’accord, je pense qu’il pourrait surprendre. »
Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1
De nouveau buteur ce dimanche avec le Stade Rennais face à Strasbourg (0-3), Estéban Lepaul est désormais en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 17 réalisations, devant Joaquin Panichelli (Strasbourg, 16 buts, mais dont la saison est terminée en raison d’une blessure), et Mason Greenwood, quant à lui auteur de 15 réalisations. Arrivé en début de saison en provenance du SCO d’Angers, Estéban Lepaul pourrait potentiellement avoir son mot à dire dans la liste de Deschamps, qui privilégie en revanche des joueurs ayant déjà l’expérience de l’équipe de France…