Didier Deschamps de retour à l’OM comme entraîneur ? Ça a été un calvaire pour lui la première fois

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. S’il n’a visiblement pas l’intention de raccrocher, la question est de savoir où il rebondira. DD pourrait de nouveau entraîner un club et c'est ainsi que certains l’ont imaginé sur le banc de l’OM. Mais Deschamps acceptera-t-il de revenir là où ça ne s’est pas forcément bien passé pour lui ?

Avant de prendre place sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps était aux commandes de l'OM. De 2009 à 2012, l'ancien joueur marseillais a dirigé le club phocéen avec de nombreux trophées à la clé. Mais voilà que cette expérience de Deschamps à l’OM a été loin d’être long fleuve tranquille. Des problèmes qui pourraient refroidir DD dans l’optique d’un potentiel retour sur la Canebière après la Coupe du monde 2026 ?

Mercato - OM : Cet attaquant sera à Marseille la saison prochaine ? https://t.co/BubHOZjP6Y — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Je sentais quelqu'un qui était dans le dur » Si Didier Deschamps a connu le succès avec l’OM comme l’entraîneur, il y a aussi eu des moments très compliqués. Ancien responsable de la sécurité des joueurs marseillais, Giom Peltier était aux premières loges pour y assister. Ainsi, dans un entretien accordé à Karim Cherifi sur Youtube, il expliquait notamment à propos de Deschamps : « Je te promets je sentais quelqu'un qui était dans le dur, vraiment dans le dur. Je pense pas que c'est lui faire offense de dire que on voyait déjà, il grossissait à vue d'œil de semaine en semaine. Vraiment, on voyait quelqu'un qui était en dépression, qui prenait des pressions de malade de tous les côtés ».