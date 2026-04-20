Equipe de France - Pas de Coupe du monde pour Ekitike : Qui doit le remplacer aux côtés de Mbappé, Dembélé et Olise ?

La rédaction

C'était tout droit. Rien ne semblait pouvoir se mettre en travers de sa route pour les Etats-Unis et la Coupe du monde. Une terrible blessure au tendon d'Achille a totalement redistribué les cartes pour Hugo Ekitike et Didier Deschamps. Quel joueur doit prendre sa place en équipe de France aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ? C'est notre sondage du jour !

En un mouvement, c'était terminé. Alors qu'il se battait à Anfield avec ses coéquipiers mardi dernier pour tenter d'arracher une qualification en demi-finales de Ligue des champions, Hugo Ekitike était foudroyé sur un appui et s'écroulait sur la pelouse. Sorti sur civière, l'international français qui semblait avoir gagné sa place pour la Coupe du monde a contracté une rupture totale du tendon d'Achille. Fin de saison et sans doute d'année civile d'après Nicolas Baudrier, spécialiste de la chirurgie tendineuse et ligamentaire de la cheville puisqu'il pourrait être tenu éloigné des terrains pendant 9 mois.

🚨🚨 Guy Stéphan 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗤𝗨’𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗤𝗨𝗜 𝗡’𝗔 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗜𝗥𝗔 𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́. 🏆🌍 » ❌



🗞️ Ouest France pic.twitter.com/HaKTgegR27 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 17, 2026

«Il a un certain profil qu’on ne retrouve pas ailleurs» Que va faire Didier Deschamps ? Hugo Ekitike était appelé à prendre l'avion avec le reste du groupe tricolore pour les Etats-Unis. Et finalement, ce sera sans lui, un profil très difficile à remplacer d'après Guy Stéphan. « On espère surtout ne pas avoir plus de mauvaises nouvelles. Malheureusement, Hugo Ekitike s’est gravement blessé. C’est un coup dur et une grosse perte pour l’équipe de France. Il a un certain profil qu’on ne retrouve pas ailleurs. C’est un jeune joueur qui a été très bon lors de la tournée américaine. Il sentait qu’il serait dans le groupe et en quelques secondes, tout est à terre. Il faudra faire avec et réussir à pallier son absence ».