Equipe de France - Pas de Coupe du monde pour Ekitike : Qui doit le remplacer aux côtés de Mbappé, Dembélé et Olise ?

C'était tout droit. Rien ne semblait pouvoir se mettre en travers de sa route pour les Etats-Unis et la Coupe du monde. Une terrible blessure au tendon d'Achille a totalement redistribué les cartes pour Hugo Ekitike et Didier Deschamps. Quel joueur doit prendre sa place en équipe de France aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ? C'est notre sondage du jour !
En un mouvement, c'était terminé. Alors qu'il se battait à Anfield avec ses coéquipiers mardi dernier pour tenter d'arracher une qualification en demi-finales de Ligue des champions, Hugo Ekitike était foudroyé sur un appui et s'écroulait sur la pelouse. Sorti sur civière, l'international français qui semblait avoir gagné sa place pour la Coupe du monde a contracté une rupture totale du tendon d'Achille. Fin de saison et sans doute d'année civile d'après Nicolas Baudrier, spécialiste de la chirurgie tendineuse et ligamentaire de la cheville puisqu'il pourrait être tenu éloigné des terrains pendant 9 mois.
«Il a un certain profil qu’on ne retrouve pas ailleurs»
Que va faire Didier Deschamps ? Hugo Ekitike était appelé à prendre l'avion avec le reste du groupe tricolore pour les Etats-Unis. Et finalement, ce sera sans lui, un profil très difficile à remplacer d'après Guy Stéphan. « On espère surtout ne pas avoir plus de mauvaises nouvelles. Malheureusement, Hugo Ekitike s’est gravement blessé. C’est un coup dur et une grosse perte pour l’équipe de France. Il a un certain profil qu’on ne retrouve pas ailleurs. C’est un jeune joueur qui a été très bon lors de la tournée américaine. Il sentait qu’il serait dans le groupe et en quelques secondes, tout est à terre. Il faudra faire avec et réussir à pallier son absence ».
Ekitike OUT, qui pour prendre sa place en attaque ?
Pour Ouest-France, l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps en équipe de France est même allé jusqu'à faire savoir qu'aucune surprise de dernière minute avec un petit nouveau soit possible aussi proche de la compétition. « Maintenant, une liste se décide jusque dans les derniers jours. Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie ». On connaît donc le remplaçant d'Hugo Ekitike, il s'agit d'un habitué des Bleus. Mais lequel doit être privilégier pour jouer à la place que l'attaquant de Liverpool occupait sur le flanc gauche de l'attaque contre le Brésil (2-1) ? Rayan Cherki, Désiré Doué, Bradley Barcola et Marcus Thuram continuent de performer avec leurs clubs respectifs. Didier Deschamps va devoir trancher.