PSG - Bayern Munich : L’annonce de Neuer avant le choc de Ligue des champions !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À une semaine de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a décroché son billet pour la finale de la Coupe d’Allemagne. Après la partie, Manuel Neuer s’est livré sur le choc à venir au Parc des Princes…

Après Chelsea et Liverpool, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec un autre grand nom du football européen avec le Bayern Munich, considéré par beaucoup comme le favori pour la victoire finale. Les hommes de Luis Enrique retrouveront les Bavarois au Parc des Princes le mardi 28 avril, avant la manche retour le 6 mai. Alors que le Bayern Munich s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne ce mercredi en battant le Bayer Leverkusen (2-0), Manuel Neuer s’est confié dans la foulée sur le choc à venir contre le PSG.

Un phénomène russe au PSG ? «Si une offre intéressante se présente, il sera ravi» https://t.co/gWztX0yBE7 — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Le PSG ? Nous sommes prêts » « Nous sommes toujours en course pour le triplé. Nous pouvons désormais nous pencher sur le PSG. Ce sera un défi difficile, mais nous sommes prêts », a confié le portier du Bayern Munich, rapporté par L’Équipe. Alors que le média Sky Allemagne a placé le PSG comme la meilleure équipe d’Europe, Manuel Neuer n’était pas totalement convaincu : « On ne peut pas dire ça. Arsenal en fait assurément partie. Je pense que ce sera un match très difficile. Nous avions également très bien débuté la saison à Paris en championnat. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés à dix et avons dû batailler ferme. Mais nous devons être au sommet de notre forme et avoir cette mentalité dès la première mi-temps. » L’Allemand fait référence à la confrontation du mois de novembre entre les deux équipes qui avait tourné en faveur du Bayern Munich (2-1) lors de la première phase de la Ligue des champions.