Affaire de violences conjugales : Le transfert bouclé par le Stade Français qui fait gronder les supporters !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la saison 2026/2027, il semblerait que le Stade Français ait choisi de compter sur Rufus McLean, ailier de 26 ans exilé aux Etats-Unis à cause d'une affaire de violences conjugales envers son ex-femme pour laquelle il a été condamné il y a plusieurs années. Un transfert qui fait tâche au Stade Français et qui irrite les fans du club.

Du haut de ses 26 ans, Rufus McLean semble être sur le point d'effectuer son retour sur le Vieux Continent. En 2023, l'ailier quittait les Glasgow Warriors en Ecosse pour retrouver sa terre natale aux Etats-Unis, contraint et forcé après avoir perdu son contrat à Glasgow pour une affaire évoquée ci-dessous. Le gamin de Boston a depuis connu les American Raptors dans le Colorado et les Houston SaberCats au Texas. L'Equipe révèle cependant que le Stade Français se serait mis d'accord avec les parties concernées afin que McLean vienne renforcer l'équipe de Paul Gustard, coach du pensionnaire du Top 14, pour la saison prochaine.

Selon les informations de L'Équipe, le Stade Français se serait offert les services de l'ex-international écossais et désormais international américain Rufus McLean (26 ans) en provenance de Houston à partir de la saison prochaine.



Mais l'annonce de son transfert dans la journée… pic.twitter.com/rujyjgJDNM — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) April 21, 2026

Rufus McLean jugé pour des violences conjugales avec son ex-compagne, un transfert qui fait jaser au Stade Français Un transfert qui fait déjà réagir chez les supporters et pas pour des raisons sportives. Le journaliste Gauthier Baudin a publié un post sur son compte X relaye le mécontentement de certains suiveurs assidus du Stade Français au sujet de Rufus McLean, condamné pour violences conjugales en Ecosse en 2023 avec abus sur son ex-compagne pendant deux ans. La justice a démontré des cris récurrents de la part de l'ailier envers cette femme assortis de commentaires insultants et agressifs avec la volonté d'avoir un contrôle total sur sa vie jusqu'aux vêtements qu'elle était autorisée à porter. Sans oublier l'accès total à ses réseaux sociaux et pour finir, une agression physique qui avait débouché sur un oeil au beurre noir et une lèvre fendue.