Affaire de violences conjugales : Le transfert bouclé par le Stade Français qui fait gronder les supporters !

Pour la saison 2026/2027, il semblerait que le Stade Français ait choisi de compter sur Rufus McLean, ailier de 26 ans exilé aux Etats-Unis à cause d'une affaire de violences conjugales envers son ex-femme pour laquelle il a été condamné il y a plusieurs années. Un transfert qui fait tâche au Stade Français et qui irrite les fans du club.
Du haut de ses 26 ans, Rufus McLean semble être sur le point d'effectuer son retour sur le Vieux Continent. En 2023, l'ailier quittait les Glasgow Warriors en Ecosse pour retrouver sa terre natale aux Etats-Unis, contraint et forcé après avoir perdu son contrat à Glasgow pour une affaire évoquée ci-dessous. Le gamin de Boston a depuis connu les American Raptors dans le Colorado et les Houston SaberCats au Texas. L'Equipe révèle cependant que le Stade Français se serait mis d'accord avec les parties concernées afin que McLean vienne renforcer l'équipe de Paul Gustard, coach du pensionnaire du Top 14, pour la saison prochaine.
Rufus McLean jugé pour des violences conjugales avec son ex-compagne, un transfert qui fait jaser au Stade Français
Un transfert qui fait déjà réagir chez les supporters et pas pour des raisons sportives. Le journaliste Gauthier Baudin a publié un post sur son compte X relaye le mécontentement de certains suiveurs assidus du Stade Français au sujet de Rufus McLean, condamné pour violences conjugales en Ecosse en 2023 avec abus sur son ex-compagne pendant deux ans. La justice a démontré des cris récurrents de la part de l'ailier envers cette femme assortis de commentaires insultants et agressifs avec la volonté d'avoir un contrôle total sur sa vie jusqu'aux vêtements qu'elle était autorisée à porter. Sans oublier l'accès total à ses réseaux sociaux et pour finir, une agression physique qui avait débouché sur un oeil au beurre noir et une lèvre fendue.
Rufus McLean condamné à l'exil en Ecosse bientôt de retour en Europe au Stade Français?
Une condamnation à 120 heures de travaux d'intérêt général et une interdiction de tout contact pendant une période de 10 ans avec la victime. Le journaliste Gauthier Baudin rappelle au passage que cette affaire avait valu à Rufus McLean la rupture de son contrat avec les Glasgow Warriors ainsi que de la Fédération écossaise de rugby. La nouvelle de son recrutement au Stade Français ne semble pas être bien reçue par les supporters du club parisien.