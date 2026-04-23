Espagne - FC Barcelone : Blessé juste avant la Coupe du monde, Lamine Yamal sort du silence

Axel Cornic

Sorti sur blessure lors de la victoire du FC Barcelone face au Celta Viga en Liga (1-0), Lamine Yamal va manquer la fin de saison. La star espagnole est touchée aux ischios-jambiers de jambe gauche et via ses réseaux sociaux, elle a souhaité rassurer ses fans en postant un long message pour clarifier sa situation.

C’est le gros coup dur du moment en Catalogne. Leader de Liga, le FC Barcelone vient de perdre Lamine Yamal et on ne devrait pas le revoir de sitôt, puisque c’est tout simplement un forfait pour le reste de la saison qui est annoncé. Certains ont même parlé d’une absence à la Coupe du monde, mais ce scénario catastrophe serait actuellement écarté.

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« C'est douloureux de ne pas pouvoir me battre aux côtés de mes coéquipiers » Quelques jours seulement après sa sortie sur blessure lors de la victoire sur le Celta Vigo, Lamine Yamal a ainsi tenu à envoyer un message à ses fans. « Cette blessure m'empêche de jouer au moment où j'aurais le plus voulu être sur le terrain, et c'est une douleur indescriptible. C'est douloureux de ne pas pouvoir me battre aux côtés de mes coéquipiers, de ne pas pouvoir les aider quand l'équipe a besoin de moi. Mais je crois en eux et je sais qu'ils donneront tout à chaque match » a écrit l’ailier du FC Barcelone, via son compte Instagram.