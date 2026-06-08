«C'est un fou» : La double personnalité d'Ousmane Dembélé choque Bradley Barcola

Le Paris Saint-Germain est double champion d'Europe. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont pris part à ces succès au fil des mois. Le Ballon d'or 2025 est devenu un véritable leader d'attaque et de vestiaire au PSG. A ses débuts aux côtés de Dembélé, Barcola a été particulièrement choqué par son changement d'attitude sur et en dehors du terrain.
Cela fait à présent trois ans qu'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola se côtoient au quotidien au Paris Saint-Germain. L'un est arrivé du FC Barcelone pour un transfert avoisinant les 50M€ de par la clause libératoire qui était fixée dans son contrat au Barça et le dernier cité de l'OL contre une indemnité similaire. Très rapidement, les deux attaquants se sont rapprochés.
«En dehors du terrain, il ne fait que de rigoler»
L'ailier du PSG qui va disputer sa deuxième compétition avec les Bleus pendant la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) après l'Euro 2024, s'est livré au micro de TF1 sur ses premiers contacts avec Ousmane Dembélé dans la capitale. « Quel rôle Ousmane Dembélé a dans votre quotidien ? En dehors du terrain, il ne fait que de rigoler. On parle de tout, il fait des blagues et des bêtises. Mais quand on arrive sur le terrain il est tellement sérieux ».
«Je me suis dit 'en fait, c'est un fou'. Comment il peut être comme ça en dehors et comme ça sur le terrain»
Pendant son entrevue diffusée lors de l'émission de dimanche de Téléfoot, Bradley Barcola a reconnu avoir été plus que surpris par le changement drastique de personnalité démontrée par Ousmane Dembélé lorsqu'il se trouve sur la pelouse. « La première fois que j'avais parlé avec lui en dehors et que je l'ai vu après sur le terrain, je me suis dit 'en fait, c'est un fou'. Comment il peut être comme ça en dehors et comme ça sur le terrain. C'est incroyable de jouer avec lui, il me donne des conseils et parle avec tout le monde, c'est top ».