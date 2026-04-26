CAN 2025 - Affaire de la serviette : L’agression d’un joueur confirmée, «ma sécurité a été atteinte»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En janvier dernier, la finale de la CAN a fait couler beaucoup d'encre après la victoire dans un premier temps du Sénégal. En effet, outre le scénario totalement invraisemblable de ce match, la rencontre a aussi été marquée par une histoire incroyable : l'affaire de la serviette. Alors que la pluie tombait, des ramasseurs de balles marocains ont tenté de récupérer les serviettes autour de la cage d'Edouard Mendy. Yehvann Diouf s'est interposé mais cela aurait pu mal finir.

Gardien de l'OGC Nice, Yehvann Diouf était présent avec le Sénégal lors de la CAN 2025. Le joueur de 26 ans a participé à la finale contre le Maroc à sa manière en protégeant les serviettes du titulaire Edouard Mendy. Pendant la rencontre, les jeunes ramasseurs de balle marocains tentaient de les subtiliser pour éviter que le Sénégalais puisse s'essuyer les gants notamment. Ils n'ont pas hésité à aller jusqu'à traîner au sol Yehvann Diouf, qui est revenu sur cet incident.

CAN 2025 : «J’ai vraiment été touché», Aubameyang se livre sur l’épisode douloureux avec le Gabon https://t.co/C3K66rAaBT — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

La CAN 2025 conclue sur un match fou Lors de la finale, le Sénégal a fini par s'imposer en inscrivant un but lors des prolongations après un scénario déjà rocambolesque où le Maroc avait l'occasion de finir avec un penalty totalement manqué par Brahim Diaz qui a tenté une panenka. Si le Maroc a finalement été déclaré vainqueur deux mois plus tard, l'histoire n'est peut-être pas terminée. « Le match est fou. J'aurais préféré, comme beaucoup, que ça se passe différemment. Avec la victoire au bout, bien sûr. Mais différemment dans l'ensemble. Parce qu'il y a plein de choses qui ont terni l'image des fédérations, de la CAN, du continent. Mais au bout du bout, ce qui compte, c'est que le match soit allé à son terme et que le Sénégal ait gagné » déclare d'abord Yehvann Diouf pour L'Equipe.