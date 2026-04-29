PSG : Le transfert historique qui a déclenché la colère… de l’ASSE

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2017, le plus gros transfert de l’histoire et par la même occasion du PSG est celui de Neymar, acheté pour 222M€ au FC Barcelone. Mais voilà que quelques années auparavant, c’est Javier Pastore, recruté pour 42M€ à Palerme en 2011, qui avait cette distinction. Un transfert qui est visiblement resté en travers de la gorge du côté de l’ASSE. Explications.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée du Qatar. Les nouveaux propriétaires n’ont alors pas attendu longtemps avant de débourser de grosses sommes sur le marché des transferts. C’est ainsi que Javier Pastore était devenu le joueur le plus cher de l’histoire du PSG à la suite de son transfert pour 42M€. Le club de la capitale avait ainsi sorti le chéquier pour aller chercher l’Argentin alors à Palerme.

Mercato - PSG - Marquinhos : Son départ en Arabie Saoudite déjà annoncé dans la presse ? https://t.co/sWQ6HVaVJu — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Bernard Caïazzo était très en colère » Ancien recruteur du PSG, Luis Ferrer est revenu sur ce transfert de Javier Pastore en 2011. C’est alors que pour Paris United, il a notamment raconté comment cette opération avait déclenché la colère de l’ASSE : « C’est moi qui a l’idée de faire venir Pastore ? Non, il était déjà confirmé à Palerme, c’est Leonardo qui a décidé. C’est lui qui a pris la décision de le faire venir. Pour moi, c’était une joie intérieure de pouvoir montrer à Saint-Etienne qu’ils se sont montrées. Et à l’époque, Bernard Caïazzo était très en colère en interne. Il m’a appelé de suite pour lui raconter ce qui s’était passé. Et je lui ai tout raconté. Je lui avais tous les noms, comment ça s’est passé de a à z ».